Pozdrowienia z Paryża. Kosmetyczne pamiątki prosto z Francji

Formuły francuskiej marki Mixa to opcja zarówno dla mieszkanek Paryża, jak i Warszawy, podkreśliła Ada Fijał. Aktorka wybrała się na wycieczkę śladami tej francuskiej marki. Co powiedziała na temat swojej skóry i pielęgnacji zwiedzając Paryż?

Jak mogę opisać moją skórę dzisiaj? Z całą pewnością określa ją wrażliwość, ale też zmienność. Podczas wycieczki śladami Mixy na nowo spojrzałam na markę. Francuski styl to ponadczasowe rozwiązania zarówno w modzie, jak i w pielęgnacji. Kluczowe jest jego DNA. Bazę stanowią w zależności od dziedziny jakościowe materiały i klasyczne kroje lub sprawdzone składniki połączone w skuteczne formuły. Widać to we francuskich recepturach Mixa, za którymi stoją dziedzictwo, eksperckość, nie tylko w samej pielęgnacji, ale również w pielęgnacji skóry wrażliwej, a także otwartość na nowe, przy której wcale nie trzeba rezygnować z tego, co znane i lubiane od lat – powiedziała Ada Fijał podczas Mixa Skin Summit w Paryżu.

Francuskie serum do twarzy

Kwas hialuronowy w kosmetyczce jest tak oczywisty jak bawełna w szafie. Ponadczasowy, sprawdzony i o potwierdzonym działaniu składnik daje nie tylko nawilżenie skóry, to również sposób, żeby ta na dłużej zachowała młody wygląd. W przypadku tego składnika najlepiej działać dwuetapowo. Po oczyszczeniu skóry zaaplikować serum Mixa Hyalurogel. Kosmetyk został stworzony pod kontrolą medyczną, jest hipoalergiczny i nie zatyka porów. Skoncentrowana siła składników aktywnych zamknięta jest w 5% formule, którą tworzą:

niacynamid – wygładza skórę oraz przywraca jej sprężystość i elastyczność. Reguluje aktywność gruczołów łojowych i działa antybakteryjnie,

pantenol – działa przeciwzapalnie i przyspiesza procesy regeneracji naskórka. Łagodzi podrażnienia oraz przynosi natychmiastowe ukojenie skóry,

kwas hialuronowy – nawilża i chroni przed utratą wody, uelastyczniając i ujędrniając skórę. Zapobiega powstawaniu drobnych zmarszczek oraz sprawia, że skóra jest miękka i wygładzona

Francuski krem do twarz

Kwas hialuronowy to bezpieczny składnik, który można dublować w pielęgnacji lub powtarzać w jeszcze większej ilości kosmetyków. Oznacza to, że sięgając po francuskie serum z tym składnikiem, można też go powtórzyć w kremie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sięgnąć po produkt z tej samej linii. Mixa Hyalurogel Bogaty to kosmetyk dedykowany dla wrażliwej i odwodnionej skóry suchej oraz bardzo suchej. Stworzony pod kontrolą medyczną i hipoalergiczny produkt bazuje na 10% formule, którą tworzą 2 składniki:

roślinna gliceryna – substancja nawilżająca, która ma szczególne zdolności dotyczące możliwości przenikania przez warstwę rogową naskórka.

kwas hialuronowy – Ma za zadanie chronić przed utratą wody, łagodzić podrażnienia, stany zapalne, a nawet gojące się rany. Kwas hialuronowy znany jest także ze swoich właściwości przeciwzmarszczkowych oraz wygładzających

Francuski multifunkcyjny krem

Obserwując styl Francuzek łatwo dostrzec, że wielozadaniowość ma dla nich ogromne znaczenie. Dzięki uniwersalnym wyborom ich minimalizm robi wrażenie również poza granicami kraju. Jednym z przejawów takiego podejścia w pielęgnacji jest multifunkcyjny krem Mixa Urea Cica Repair. Jeden kosmetyk do ciała, twarzy i dłoni to doskonałe rozwiązanie, kiedy chce się kompleksowo zadbać o skórę. Jego formuła dba o jej nawilżenie i miękkość. Do tego jest dostępny w dwóch rozmiarach. Mniejszą wersję warto mieć zawsze w torebce, okazja do użycia może pojawić się niespodziewanie.

W składzie Mixa Urea Cica Repair+ za efekt odpowiadają 2 składniki:

Mocznik - najważniejszy składnik kosmetyku. Jest znany ze swoich właściwości zmiękczających, nawilżających i antyseptycznych. Przenika on przed warstwę rogową naskórka i wzmacnia barierę ochronną skóry.

Niacynamid, czyli forma witaminy B3 - rozświetla, wyrównuje koloryt skóry, a także wspiera odpowiedni poziom nawilżenia. Ma także właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne.

Francuski krem do rąk

Sekret pięknych dłoni Francuzek? Tajemnicą jest po prostu regularne nawilżanie. Krem do rąk warto stosować nie tylko w sytuacji, kiedy czuje się, że skóra jest przesuszona i popękana. W myśl zasady, że lepiej zapobiegać, niż leczyć, wystarczy aplikować Mixa Shea Nourish po każdym myciu rąk. To produkt idealny do suchej i bardzo suchej skóry dłoni, który sprawdzi się tak samo we Francji, jak i w Polsce. Zawiera aż 23% składników aktywnych:

Gliceryna - znana ze swoich właściwości nawilżających i ochronnych. Odpowiada za prawidłowe nawilżenie skóry i chroni ją przed przesuszeniem. Ma szczególne zdolności dotyczące możliwości przenikania przez warstwę rogową naskórka.

Masło shea - posiada właściwości wygładzające i odżywcze dla skóry suchej. Chroni przed przesuszeniem i łagodzi podrażnienia.

Francuski żel do mycia twarzy

Międzynarodowa i uniwersalna prawda o rutynie pielęgnacyjnej jest jedna - każda powinna zaczynać się od oczyszczania. Nawet najlepsze składniki nie zadziałają tak, jakby mogły, jeżeli skóra nie będzie odpowiednio przygotowana do ich przyjęcia. Francuską rutynę pielęgnacyjną powinien zatem otworzyć francuski żel do mycia twarzy Mixa. Kosmetyk przeznaczony jest do każdego rodzaju skóry, w tym do suchej, bardzo suchej i wrażliwej. Podczas oczyszczania dba też o pielęgnację dzięki obecności dwóch składników:

kwas hialuronowy – składnik znany między innymi ze swoich właściwości nawilżających, zdolności do utrzymania w skórze prawidłowego poziomu nawilżenia, wpływu na poprawę jędrności i elastyczności skóry oraz zdolności do przyśpieszenia procesów regeneracyjnych skóry,

skwalan – jeden z lipidów występujących naturalnie w naszej skórze, znany z właściwości nawilżających, wzmacniających barierę ochronną skóry oraz kojących.

Jest on doskonałym dopełnieniem pielęgnacji z serum i kremem z serii Hyalurogel, które również mają w swoich formułach kwas hialuronowy.

Codzienna pielęgnacja z kosmetykami Mixa

Marka Mixa narodziła się we francuskiej aptece i jest znana ze 100-letniej tradycji dbania o skórę wrażliwą. Jej szeroki asortyment pozwala skompletować pełną rutynę pielęgnacyjną. Każdy produkt to potwierdzenie, że Mixa pielęgnuje zarówno skórę, jak i tradycję. Pielęgnacja twarzy z kosmetykami tej marki jest skuteczna i przyjemna, a formuły podkreślają, że na wsparcie może liczyć także cera wrażliwa. Krem czy serum do twarzy odpowiadają jej różnym potrzebom. Sprawdzą się na niedoskonałości skóry twarzy, zaskórniki lub pozwolą nawilżyć dzięki formule, w której zawarto kwas hialuronowy. Równie duże możliwości daje pielęgnacja ciała z marką Mixa. Klasyczny balsam do ciała lub balsam multifunkcyjny pozwolą zadbać o skórę każdego dnia.