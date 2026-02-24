Wiosenny blask na policzki: Jak dobrać idealny róż i wyglądać świeżo?

Odcienie idealne na wiosnę

Wiosną stawiamy na kolory, które naśladują naturalne zarumienienie skóry po spacerze na świeżym powietrzu. Zapomnij o ciężkich, ciemnych odcieniach, które sprawdzały się zimą. Teraz królują pastele, odcienie brzoskwiniowe i delikatne róże.

Brzoskwinia: To absolutny hit każdej wiosny. Brzoskwiniowe róże dodają cerze ciepła, wyglądają naturalnie i pasują do większości karnacji, szczególnie tych o ciepłym podtonie. Idealnie komponują się z delikatnym, słonecznym makijażem.

Delikatny róż (baby pink): Subtelny, chłodny róż to doskonały wybór dla osób o jasnej cerze i chłodnym podtonie. Daje efekt dziewczęcej świeżości i lekkości.

Koral: To odcień pomiędzy różem a pomarańczą, który wnosi do makijażu nutę energii i optymizmu. Koralowe róże pięknie podkreślają opaleniznę (nawet tę delikatną, wiosenną) i dodają cerze blasku.

Róża herbaciana/pudrowy róż: Bardziej stonowane, zgaszone odcienie różu, które są uniwersalne i pasują praktycznie każdemu. Dodają elegancji i subtelności.

Formuły różów – co wybrać?

Wiosenna aura sprzyja lżejszym formułom, które wtapiają się w skórę, zamiast tworzyć na niej widoczną warstwę.

Róże w kremie/w sztyfcie: To idealny wybór na wiosnę. Ich kremowa konsystencja sprawia, że łatwo się aplikują (nawet palcami!), dają bardzo naturalny efekt i pięknie stapiają się ze skórą, nadając jej zdrowy blask. Są trwałe i nie obciążają cery.

Róże w płynie/żelu: Dają najbardziej naturalny efekt "drugiej skóry". Wystarczy odrobina, by delikatnie zabarwić policzki. Wymagają szybkiej aplikacji, ponieważ szybko zastygają.

Róże w kamieniu/prasowane: Klasyka, która zawsze się sprawdza. Wybieraj te o drobno zmielonej formule, najlepiej z delikatnym, satynowym wykończeniem, które odbija światło i dodaje cerze promienności. Unikaj zbyt matowych i pudrowych wykończeń, które mogą wyglądać ciężko.

Gorące nowości od marki Benefit Cosmetics

Poznaj dwie nowości, które nadadzą koloru Twoim policzkom

Rozetrzyj Juice Stick o żelowym wykończeniu dla soczystego glow i nawilżenia albo aplikuj precyzyjnie Play Daze lekki jak piórko płynny róż, który daje miękkiewykończenie i intensywny kolor.

Obie formuły są długotrwałe, oporne na ścieranie, a kolor można łatwo budować! Doskonale się blendują i nie tworzą plam na skórze!

Z tymi dwoma różami, Ty wybierasz - soczyste transparentne wykończenie czy satynowy, intensywny kolor!

Juice Stick

Nie ma nic lepszego niż świeżo wyciskany kolor! Juice Stick to nawilżający róż o kremowo żelowej formule, który daje natychmiastowy efekt soczystych policzków z efektem mokrej skóry za jednym pociągnięciem! Daje mokre, przyjemnie chłodzące wykończenie.

Olej z nasion jagód Goji, bogaty w kwasy tłuszczowe jak omega - 6, które pomagają odżywić skórę.

i Autor: Benefit/ Materiały prasowe

Play Daze

Play Daze to natychmiastowy efekt koloru na Twoich policzkach. Płynna formuła, na skórze zamienia się w lekką jak piórko i daje satynowe, miękkie wykończenie, którego zupełnie nie czuć na skórze. To długotrwały róż, który rozciera sie bez najmniejszego wysiłku, dając równy, oszałamiający kolor.

Puder mikrosferyczny, który rozprasza światło i daje miękki efekt.