Emma Raducanu dołącza do UNIQLO jako Globalna Ambasadorka marki

Raducanu będzie współpracować z innymi globalnymi ambasadorami marki UNIQLO, w tym legendami tenisa i tenisa na wózkach inwalidzkich, Rogerem Federerem i Shingo Kuniedą, oraz laureatką Oscara, aktorką Cate Blanchett, w celu promowania filozofii LifeWear, która kładzie nacisk na nieustanne dążenie do doskonałości, pozytywny wkład w społeczeństwo i wsparcie dla następnego pokolenia. Będzie również aktywnie pracować nad projektami i funkcjonalnością swojej odzieży na korty tenisowe.

Wypowiadając się na temat ogłoszenia, Raducanu powiedziała: „Bardzo cieszę się, że dołączam do UNIQLO i będę ściśle współpracować z niesamowitym zespołem globalnych ambasadorów marki. UNIQLO i ja podzielamy wiele wartości i poglądów na życie, kulturę i społeczeństwo. Jestem szczęśliwa z faktu, że będę mogła promować LifeWear poprzez swoją karierę tenisową i współpracować z całym zespołem UNIQLO, aby inspirować i angażować młodych ludzi na całym świecie”.

„Jesteśmy zaszczyceni, mogąc powitać panią Raducanu w UNIQLO. Nawet pod ogromną presją konsekwentnie wykazuje się odważnym i proaktywnym nastawieniem, z determinacją podejmując wyzwania. Poza kortem jest inteligentną i oczytaną młodą osobą, która ceni sobie więzi z rodziną i przyjaciółmi. Wierzymy, że będzie wyjątkową ambasadorką i nie możemy się doczekać, aby wspólnie wprowadzać pozytywne zmiany na świecie.” – dodaje Koji Yanai, Group Senior Executive Officer w Fast Retailing.

Jako globalna ambasadorka marki UNIQLO, Raducanu będzie przede wszystkim reprezentować

UNIQLO i promować LifeWear na arenie międzynarodowej poprzez swoją karierę tenisową. Będzie aktywnie uczestniczyć w projektowaniu swojej odzieży na korty oraz brać udział w działaniach społecznych na całym świecie, takich jak wydarzenia coachingowe w ramach programu UNIQLO Next Generation Development Program dla utalentowanych młodych tenisistów lub młodych graczy z obszarów o ograniczonym dostępie do sportu, a także wspierać społeczności w potrzebie poprzez inicjatywy UNIQLO Peace for All i The Heart of LifeWear.

UNIQLO Global Brand Ambassador Program

UNIQLO współpracuje z czołowymi światowymi osobistościami, aby promować swoją markę i kolekcję LifeWear na całym świecie. Odzwierciedlając wartości UNIQLO, globalni ambasadorzy marki podejmują wyzwania, dążąc do osiągnięcia jak najlepszych wyników. Są powszechnie podziwiani za swoją uczciwość i charakter, a także za optymizm, szacunek i pokorę, jaką okazują wszystkim.

UNIQLO łączy fachową wiedzę swoich globalnych ambasadorów marki z najbardziej zaawansowanymi, autorskimi technologiami, tworząc odzież, która wspiera ludzką wydajność na najwyższym poziomie, a jednocześnie zapewnia większy komfort i funkcjonalność w codziennym życiu klientów. Ponadto UNIQLO współpracuje ze swoimi ambasadorami marki, aby promować zaangażowanie społeczne i inicjatywy rozwojowe na całym świecie.

Oprócz Emmy Raducanu, globalnymi ambasadorami marki UNIQLO są obecnie Roger Federer (tenis), Kei Nishikori (tenis), Shingo Kunieda (tenis na wózkach inwalidzkich), Gordon Reid (tenis na wózkach inwalidzkich), Ayumu Hirano (snowboard), Adam Scott (golf) i Cate Blanchett (aktorka).

i Autor: UNIQLO/ Materiały prasowe