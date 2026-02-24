Kreatyna – czy to nadal suplement tylko dla sportowców?

Kreatyna odgrywa kluczową rolę w procesach energetycznych komórek, w tym także komórek mózgowych. Jest syntetyzowana z aminokwasów i dostarczana z posiłkami, jednak czasem to nie wystarcza. Szczególnie u osób, które stosują dietę wegetariańską i wegańską.

Dziś coraz częściej słyszy się o tym, jak ważna jest jej suplementacja. Co ważne – nie tylko przez sportowców i mężczyzn. Mimo stereotypów kreatyna może być realnym wsparciem dla zdrowia kobiet oraz osób, które chcą zachować sprawność umysłową.

Kreatyna nie jest zarezerwowana tylko dla sportowców

Suplementacja kreatyny często kojarzy się z osobami, które uprawiają sporty zawodowo, budują masę mięśniową i trenują na siłowni. Istotnie, wspomaga ona osoby aktywne fizycznie – pomaga w utrzymaniu stabilnej mocy podczas treningu i wspiera uzupełnianie jej zapasów w mięśniach. Wpływa również na zwiększenie wydolności fizycznej w trakcie krótkich, intensywnych ćwiczeń oraz może wspierać odbudowę zasobów energetycznych mięśni po wysiłku siłowym.

Wciąż jednak niewiele osób wie, że może ona wpływać pozytywnie nie tylko na formę fizyczną, ale także na cały organizm – kreatyna obecna jest również w komórkach nerwowych, uczestnicząc w odtwarzaniu ATP (podstawowej cząsteczki energii). W badaniach obserwuje się korzystny wpływ kreatyny na pamięć i przetwarzanie informacji, szczególnie w warunkach zwiększonego obciążenia.

Mózg na pełnych obrotach – jak go wspomóc?

W szybkim, pełnym wyzwań życiu wiele osób nieustannie mierzy się z dużymi obciążeniami. Codzienny natłok pracy, obowiązków domowych oraz ciągły pośpiech mogą być sporym wyzwaniem dla organizmu i koncentracji. Co więcej, mózg pracuje intensywnie nawet podczas odpoczynku, dlatego warto o niego zadbać.

Suplementacja kreatyny może być doskonałym wsparciem dla tych, którzy chcą poprawić funkcjonowanie mózgu i zdolności poznawczych. Dziś coraz więcej mówi się o jego korzystnym wpływie na pamięć, koncentrację oraz szybkość przetwarzania informacji1.

Warto pamiętać, że wysiłek intelektualny jest tak samo, a czasem nawet bardziej wyczerpujący, jak aktywności fizyczne. Kreatyna ma wpływ na procesy energetyczne komórek mózgowych. Naukowcy obserwują korzyści dla pamięci i koncentracji podczas suplementacji kreatyny – mówi Anna Buła, Chemiczka, Dyrektor Komercyjny FORMEDS.

Dlaczego kobiety powinny sięgać po kreatynę?

Mimo mitów, które narosły przez lata na temat kreatyny, nie jest to suplement dedykowany jedynie mężczyznom. Co więcej, jej uzupełnianie jest bardzo ważne w przypadku kobiet. Szacuje się, że mają one aż o 70-80% niższe zapasy wytwarzanej przez organizm kreatyny niż mężczyźni2. Składnik ten szczególnie ważny jest w kontekście menopauzy czy utraty masy mięśniowej wraz z wiekiem. Dlaczego?

Ze względu na mniejszą masę mięśniową całkowite zasoby kreatyny w organizmie kobiet są zazwyczaj niższe niż u mężczyzn. Szczególnie w okresie menopauzy, kiedy to ilość estrogenów spada, nie sprzyjając budowie masy mięśniowej. Trzeba pamiętać, że skuteczność składnika zależy od włączenia treningu oporowego do codziennej rutyny – dodaje ekspertka.