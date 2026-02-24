Taliowanie jako nowy kierunek modowy w sezonie pre-spring 2026

Wielki powrót taliowania

Nadchodzące trendy to czas poszukiwania nowych form. Po okresie ubrań typu „box fit”, kobiecość w 2026 roku będzie również definiowana poprzez kroje, które podkreślają naturalne linie ciała. Taliowanie powraca w odświeżonej formie – jest subtelne, ale zdecydowane, zapewniając sylwetce strukturę przy zachowaniu pełnej swobody. Dla kobiet o wzroście do 164 cm ten kierunek ma szczególne znaczenie: odpowiednio zaznaczona linia pasa pozwala na optyczne wydłużenie nóg, co stanowi fundament projektów Blaar.

Ewolucja trendu office siren w krojach koszul

Estetyka office siren, która zdominowała media społecznościowe, ewoluuje w stronę bardziej dojrzałej elegancji. Centralnym punktem staje się koszula Bonnie, której konstrukcja skupia się na czystości formy i nowoczesnym modelowaniu sylwetki. Unikalnym rozwiązaniem w tym modelu jest wąski pasek, który można wiązać zarówno z przodu, jak i z tyłu. Ten detal pozwala na indywidualne dostosowanie stopnia taliowania i spektakularne podkreślenie wcięcia w talii. W przeciwieństwie do klasycznych, męskich krojów, Bonnie została zaprojektowana z myślą o krótszym korpusie, co eliminuje problem nadmiaru materiału i tworzy nieskazitelną linię ramion.

i Autor: Blaar/ Materiały prasowe

Druga skóra w wydaniu luksusowego minimalizmu

Podkreślanie sylwetki w nadchodzącym sezonie odbywa się również poprzez warstwy bazowe, czego przykładem jest golf Eden. Wykonany z naturalnej dzianiny, przylega do ciała, tworząc gładką linię. To idealne rozwiązanie dla miłośniczek balansu: dopasowany golf pod spodem pozwala podkreślić talię, nawet gdy narzucimy na niego obszerną marynarkę czy luźny płaszcz. Precyzja Blaar objawia się tu w dopasowaniu rękawów i stójki do drobniejszej figury, co zapobiega optycznemu „skracaniu” szyi.

i Autor: Blaar/ Materiały prasowe

Spodnie Sage – objętość w wersji petite

Dla zachowania równowagi w stylizacji, marka Blaar stawia na silny kontrast. Idealnym dopełnieniem dopasowanych gór są spodnie Sage, które stanowią hołd dla szlachetnego oversize’u. Ich szeroka nogawka i swobodny fason dają poczucie komfortu i stanowią idealną bazę stylizacji. Sage zostały zaprojektowane tak, aby mimo dużej objętości materiału, nie przytłaczać drobnej sylwetki – kluczem jest tu perfekcyjne dopasowanie w pasie oraz długość skrojona pod wzrost petite. To model dla kobiet, które kochają bawić się skalą i szukają nowoczesnego, miejskiego sznytu.

i Autor: Blaar/ Materiały prasowe

Architektoniczna forma sukienki Soral

W asortymencie Blaar szczególne miejsce zajmuje sukienka Soral, będąca kwintesencją nowoczesnego podejścia do formy. Model ten wykorzystuje strategiczne marszczenia, które budują kształt klepsydry, jednocześnie oferując trójwymiarowy charakter materiału. Dzięki wyjmowanym poduszkom na ramionach i precyzyjnie osadzonej linii talii, sukienka gwarantuje efekt wydłużonej figury i nowoczesny, kobiecy look, który świetnie odnajduje się w świecie współczesnych proporcji.

i Autor: Blaar/ Materiały prasowe

Inwestycja w dopasowanie bez kompromisów

Marka Blaar konsekwentnie buduje swoją tożsamość wokół realnych potrzeb kobiet o niższym wzroście, oferując modę, która adaptuje się do różnych preferencji. Niezależnie od tego, czy ostateczny wybór pada na architektoniczne podkreślenie talii, czy oversizowe formy, asortyment od Blaar pozwala na budowanie garderoby bez konieczności poprawek krawieckich. To powrót do rzemiosła, gdzie wygoda i estetyka zawsze idą w parze.