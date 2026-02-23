Koreański rytuał piękna w Polsce. Koncept seulskin wprowadza markę hwarang’ do swojego portfolio

Misją seulskin jest wprowadzanie wyselekcjonowanych marek na polski rynek oraz szerzenie wiedzy o świadomej pielęgnacji. Najnowszą marką w portfolio jest hwarang’. Jej produkty zostały opracowane tak, aby odżywić skórę i wzmocnić naturalną barierę ochronną. Kosmetyki hwarang’ dbają zarówno o ciało, jak i dobre samopoczucie.

Topowe produkty hwarang’ - fundament naturalnego glow

Wśród szerokiej gamy produktów hwarang’ znaleźć można kosmetyki do demakijażu, codziennej pielęgnacji skóry, balsamy i maski do ust oraz plastry na niedoskonałości.

Balsam do demakijażu z piwonią

Skutecznie usuwa makijaż. Formuła zawierająca ekstrakt z piwonii, alantoinę i aminokwasy nie tylko usuwa zanieczyszczenia, ale dzięki mocy antyoksydantów wspiera profilaktykę przeciwstarzeniową już na etapie demakijażu.

Innowacyjny pojemnik zapewnia precyzyjne dozowanie, wygodę i maksymalną higienę, a wymienny wkład wspomaga dbałość o środowisko naturalne.

i Autor: seulskin/ Materiały prasowe

Balsam do demakijażu z dzwonkiem

Pierwszy krok oczyszczania, który łączy bezkompromisową skuteczność z delikatnością dla bariery ochronnej. Unikalne połączenie ekstraktu z dzwonka, gwajazulenu oraz pantenolu, które w cieple dłoni zmienia się w luksusowy, aksamitny olejek.

Błyskawicznie rozpuszcza nawet wodoodporny makijaż czy filtry SPF. Zapobiega utracie nawilżenia oraz jest łagodny dla skóry.

i Autor: seulskin/ Materiały prasowe

Krem barierowy z ceramidami

Idealna równowaga i zdrowy blask. Ten ultra delikatny, a zarazem skuteczny krem, to tarcza ochronna dla cery suchej i mieszanej. Dzięki połączeniu ekstraktu z korzenia dzwonka z kojącym gwajazulenem i panthenolem, błyskawicznie wycisza podrażnienia.

Zawarte w składzie ceramidy skutecznie uzupełniają ubytki w warstwie lipidowej naskórka, co w połączeniu z pozostałymi składnikami, wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry.

Zawartość ektoiny oraz kwasu poliglutaminowego tworzy na powierzchni cery ochronny filtr, który długotrwale redukuje ucieczkę wilgoci i zapewnia głębokie nawilżenie

i Autor: seulskin/ Materiały prasowe

Plastry na niedoskonałości na dzień (96 szt.)

Plastry hydrokoloidowe tworzą niewidoczną barierę ochronną, która skutecznie koi zmiany dzięki zawartości ekstraktu z korzenia dzwonka, panthenolu i gwajazulenu.

Zaprojektowane, by dyskretnie wtapiać się w skórę, zapewniają trwałość i ochronę przez cały dzień. Przyspieszają regenerację bez konieczności maskowania cery makijażem.

i Autor: seulskin/ Materiały prasowe

Plastry na niedoskonałości na noc (45 szt.)

Plastry hydrokoloidowe w kształcie kwiatów zapewniają maksymalną przyczepność i skuteczność podczas snu. Ich grubsza konstrukcja, wzbogacona kojącym ekstraktem z korzenia dzwonka i panthenolem, niezawodnie radzi sobie z pryszczami.

Intensywnie fioletowy odcień nawiązuje do wysokiej zawartości gwajazulenu, który aktywnie wycisza niedoskonałości, przyspieszając regenerację skóry.

i Autor: seulskin/ Materiały prasowe

Odżywcza maska do ust z kolorem

Intensywnie regenerująca maska, która przywraca ustom miękkość i młodzieńczy blask. Dzięki mocy ekstraktu z owoców omija, glutationu i peptydów, produkt zapewnia potężną dawkę antyoksydantów, a kwas hialuronowy wraz ze skwalanem, olejem jojoba i oliwą z oliwek głęboko nawilżają oraz trwale chronią przed utratą wilgoci z naskórka.

Dzięki ekstraktom z borówki, granatu i porzeczki, maska posiada naturalną czerwoną barwę. To czysta pielęgnacja bez sztucznych barwników, która pozostawia usta gładkie, odżywione i soczyste. Idealna do stosowania w ciągu dnia oraz jako intensywna kuracja regenerująca na noc.

i Autor: seulskin/ Materiały prasowe

Balsam do ust poprawiający objętość z kolorem

Pełne i idealnie wygładzone usta z Yuja Sweet Lip Volumizer. Dzięki zawartości Volufiline, peptydów oraz skwalanu, produkt widocznie powiększa usta, dbając jednocześnie o ich intensywne odżywienie. Ekstrakt z juzu, rokitnika i witamina E dostarczają potężnej dawki antyoksydantów, a kwas hialuronowy oraz oleje z pestek winogron i jojoba chronią przed wysuszeniem.

Naturalny, słoneczny odcień pochodzi z rokitnika, zapewniając ustom soczyste wykończenie bez sztucznych barwników. Idealny jako nabłyszczający akcent lub regenerująca kuracja. Pozostawia usta miękkie i pełne blasku.