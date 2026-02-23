Dove we współpracy z serialem Netflixa i Shondaland “Bridgertonowie” w kampanii „Let Them Talk”

Dove, Netflix i Shondaland prezentują kampanię „Niech mówią”, celebrującą kobiety przełamujące konwencje i pokazujące z odwagą Prawdziwe Piękno. Jak bohaterki serialu „Bridgertonowie” kwestionują szkodliwe reguły społeczne, tak Dove od 70 lat redefiniuje pojęcie piękna, opierając je na inkluzynowności i różnorodności. Obie marki zapraszają wszystkie kobiety do wyrażania siebie, bez oglądania się na ograniczające schematy i społeczne konwenanse: Podkreślaj swoją wyjątkowość! Łam stereotypy i… niech mówią!

Plotki Lady Whistledown czy komentarze w social mediach zawężają piękno do jednego wzorca – kobiety ukrywają się za filtrami lub maskami, by uniknąć krytyki. Prawdziwa siła tkwi jednak w odrzucaniu nierealnych standardów piękna. Kampania „Niech mówią!” przypomina: pewność siebie rodzi się z samoakceptacji, nie z aprobaty innych. Nieproszone opinie i krytyka nie mogą wpływać na naszą wewnętrzną siłę i zaburzać dobrej relacji ze sobą. Bo Prawdziwe Piękno nie może ukrywać się za maską.

Paulina Kruszakin, Activation Manager, Unilever Personal Care, będąca liderką projektu na polskim rynku, dodaje – Z pasją obserwuję, jak globalne partnerstwo z Netflixem przenosi

świat Bridgertonów do naszej codzienności, pokazując, że kwestionowanie konwencji i autentyczność są aktualne jak nigdy dotąd. Kampania DOVE x Bridgertonowie „Let Them Talk” ma w sobie wszystko: mocny insight, piękne wartości i kulturowy kontekst, który realnie wzmacnia przekaz. Idea, że prawdziwe piękno nie potrzebuje maski z opowieścią o odwadze bycia sobą świetnie pokazuje, jak marka może odnaleźć swoje miejsce w kulturze.

Najciekawsze kolaboracje marek nie zaczynają się od produktu, lecz od wspólnej idei. „Let Them Talk” nie jest tylko hasłem. To spójna wizja: piękno nie potrzebuje aprobaty, a pewność siebie zaczyna się tam, gdzie przestajemy się tłumaczyć. To współpraca, która naturalnie łączy Dove Real Beauty z narracją Bridgerton – o odwadze bycia sobą mimo społecznych oczekiwań i „szeptów” otoczenia. W centrum stoją kobiety, które definiują piękno na własnych zasadach, z pewnością i bez potrzeby dopasowywania się do norm. Projekt obejmuje wiele rynków, twórców, a limitowana kolekcja zapachów współtworzona z Netflix dostępna w Rossmann, towarzyszy premierze 4. sezonu Bridgertonowie. – Joanna Orzechowska, Head of Marketing & Media, Unilever Personal Care, Business Unit Lead Dove.

Limitowana kolekcja Bridgertonowie od Dove

Limitowana kolekcja z dwoma zapachami inspirowanymi serialem „Bridgertonowie” (żel pod prysznic i antyperspirant spray) dostępna jest na wyłączność w Rossmannie do 26 lutego 2026 r.

