Dzień kobiet z Tous. Gesty, które mają znaczenie

TOUS MESH LGG

Kolekcja TOUS Mesh LGG to propozycja dla kobiet, które lubią prostotę z ciekawym twistem. Srebrna biżuteria z laboratoryjnie hodowanymi kamieniami szlachetnymi zachwyca lekkością i detalem, który przyciąga spojrzenie dopiero z bliska. Bransolety, pierścionki i kolczyki świetnie sprawdzają się jako codzienny element stylizacji – noszone solo albo łączone warstwowo.

i Autor: TOUS/ Materiały prasowe

TOUS CAMILLE

Linia TOUS Camille to biżuteria, która naturalnie wpisuje się w bardziej elegancki rytm dnia. Kolczyki wykonane ze srebra vermeil, uzupełnione o perłowe akcenty i kamienie, dodają stylizacjom subtelnego blasku. To idealny wybór na prezent dla przyjaciółki, siostry czy mamy – ponadczasowy, a jednocześnie na tyle uniwersalny, że pasuje do różnych stylów i okazji.

i Autor: Tous/ Materiały prasowe

TOUS BOLD BEAR

Bold Bear to ukłon w stronę fanek kultowego misia TOUS. Zawieszki z aksamitnym wykończeniem w intensywnych kolorach przywołują emocje i wspomnienia, a jednocześnie dodają stylizacjom odrobiny luzu i zabawy. To biżuteria z wyrazem - idealna dla tych, które lubią dodatki opowiadające historię i podkreślające osobowość.

i Autor: Tous/ Materiały prasowe

TOUS KARAT RING WATCHES

Karat Ring od TOUS to biżuteria, która redefiniuje pojęcie zegarka. Zamknięty w formie pierścionka, łączy precyzję z jubilerską estetyką, tworząc dodatek o wyraźnie modowym charakterze. Fasetowana koperta inspirowana szlifem kamieni odbija światło, a wykończenia w odcieniach złota, różu i srebra podkreślają jego elegancję. To propozycja na Dzień Kobiet dla tych, które traktują dodatki jako osobisty manifest stylu.