Ôrebella – zapachowa marka top modelki Belli Hadid debiutuje w Polsce. Sprawdź, gdzie ją kupić

Bella Hadid, amerykańska supermodelka współpracująca z najważniejszymi światowymi domami mody — od Diora po Versace i Balenciagę — wielokrotnie okrzyknięta modelką roku, od lat wyznacza kierunki nie tylko w świecie high fashion. Znana ze swojego zaangażowania społecznego oraz otwartości w mówieniu o własnych wyzwaniach zdrowotnych, dziś na nowo definiuje także kategorię zapachów. Jej marka Ôrəbella to coś więcej niż kolejna linia perfum — to nowa odsłona „skinification of scent”, czyli połączenie świata zapachów z pielęgnacją skóry. Czyste, wegańskie, bezalkoholowe formuły wzbogacone o odżywcze składniki tworzą zmysłowy rytuał, który działa zarówno na skórę, jak i na nastrój.

Zapach, który pielęgnuje

Kolekcja obejmuje pięć dwufazowych „skin parfums”, które przed aplikacją należy wstrząsnąć, aby aktywować obie warstwy. Innowacyjna baza Ôrəlixir™ bez alkoholu łączy nawilżający grzyb śnieżny z pięcioma odżywczymi olejami (kameliowym, migdałowym, oliwkowym, jojoba i shea). Górną warstwę stanowią odpowiedzialnie pozyskiwane kompozycje zapachowe oraz olejki aromaterapeutyczne. Efekt? Długotrwały, zmysłowy zapach, który jest przyjazny dla skóry – także wrażliwej (formuła testowana dermatologicznie).

Za kompozycje odpowiadają światowi eksperci zapachowi Firmenich i Robertet. W kolekcji znajdziemy:

WINDOW2SOUL – transparentny kwiatowy zapach z bukietem róży i jaśminu, podkreślony świeżością cytryny i otulony uzależniającą fasolą tonka.

SALTED MUSE – drzewno-morska kompozycja z nutą soli morskiej i różowego pieprzu, akordem drzewa oliwnego oraz lawendowym twistem, wykończona ciepłymi nutami drewna i bursztynu.

BLOOMING FIRE – słoneczna, ciepła kwiatowa odsłona z tahitańskim kwiatem monoi i egzotyczną paczulą, rozświetlona bergamotką.

NIGHTCAP – ciepła, przyprawowa kompozycja gourmand z imbirem i kardamonem, przechodząca w kremową wanilię i głębokie nuty drzewne.

ETERNAL ROOTS – drzewno-owocowa kompozycja z wetiwerią i papirusami, rozświetlona liczi i bergamotką, otulona zamszem i różowym cukrem.

Każdy zapach Ôrəbella powstał z myślą o świadomych wyborach — formuły są bezalkoholowe, odpowiednie także dla skóry wrażliwej i wolne od parabenów, ftalanów, siarczanów oraz glutenu. Marka posiada certyfikaty PETA i Leaping Bunny, potwierdzające wegański charakter i cruelty-free podejście, a kompozycje spełniają restrykcyjne normy Unii Europejskiej. To zapachy, które nie tylko pięknie pachną, ale są również trwałe i nie pozostawiają plam na ubraniach.

Design z charakterem

Zapachy zamknięto w rzeźbiarskim flakonie inspirowanym naturalną geodą – surową, organiczną formą, która idealnie układa się w dłoni. To subtelny ukłon w stronę kolekcji vintage perfum mamy Belli oraz jej osobistej historii.

DOUGLAS - pierwszy adres dla światowych premier

Wyłączna premiera Ôrəbella w DOUGLAS to kolejny krok w konsekwentnym rozwijaniu portfolio marek beauty o najbardziej pożądane, globalne nowości. DOUGLAS od lat stawia na selekcję wyjątkowych brandów, które wyznaczają trendy i odpowiadają na potrzeby świadomych klientów. Wprowadzając Ôrəbella na polski rynek, sieć potwierdza swoją pozycję jako pierwszego adresu dla tych, którzy szukają innowacyjnych i ekskluzywnych doświadczeń zapachowych.

Od 23 lutego 2026 roku kolekcja Ôrəbella dostępna jest na wyłączność w perfumeriach DOUGLAS oraz na DOUGLAS.PL. W ofercie znajdują się flakony 10 ml, 50 ml i 100 ml, zestaw Discovery Set, a także ekskluzywne akcesoria dostępne online.

