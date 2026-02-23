Nowość: maska do włosów Garnier Fructis Hair Food Kiwi Menthol 3 dni świeżego nawilżenia

Maska Garnier Fructis Hair Food Kiwi Menthol

Przetłuszczające się u nasady włosy o suchych końcach potrzebują kompleksowego wsparcia, które będzie w stanie odpowiedzieć na ich przeciwstawne wymagania. W masce Garnier Fructis Hair Food Kiwi Menthol formuła jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Bazuje ona na działaniu dwóch składników aktywnych, które pozwalają zadbać jednocześnie o nawilżenie i świeżość:

Woda z Kiwi: Bogata w witaminy i antyoksydanty; głęboko nawilża włosy bez ich obciążania.

·Mentol: Zapewnia natychmiastowe uczucie odświeżenia i mrowienia oraz unosi włosy u nasady.

Kosmetyk jest dedykowany jednocześnie kobietom i mężczyznom.

97% składników pochodzenia naturalnego: Pozostałe 3% służą zapewnieniu przyjemnej konsystencji i trwałości formuły.

Produkt wegański i Cruelty-Free: Brak składników pochodzenia zwierzęcego, zatwierdzony w ramach programu Leaping Bunny.

Jak używać maskę Garnier Fructis Hair Food Kiwi Menthol?

Nowość od marki Garnier to kosmetyk z efektem klimatyzacji dla włosów, który ze względu na swoje właściwości może znaleźć zastosowanie o różnych porach roku. Latem jego odświeżające właściwości będą sprzyjać pielęgnacji włosów podczas upałów. Zimą natomiast powiew odświeżenia może być odpowiedzią na potrzeby po dniu spędzonym w czapce czy ogrzewanym pomieszczeniu.

Dodatkowo kosmetyk może być używany na 3 sposoby. To pozwala dopasować go do bieżących potrzeb i jeszcze bardziej podnosi jego pozycję na liście produktów, które warto mieć w swojej łazience. Jakie są sposoby użycia maski Garnier Fructis Hair Food Kiwi Menthol?

Jako odżywka: stosuj po umyciu włosów szamponem, aby ułatwić rozczesywanie włosów bez obciążania ich.

Jako maska: nałóż na długość włosów, pozostaw na 3 do 5 minut i dokładnie spłucz.

Jako odżywka bez spłukiwania: na wilgotne włosy nałóż porcję wielkości orzecha włoskiego na całej długości włosów aż do końcówek. Twoje włosy będą głęboko odżywione i pełne blasku.