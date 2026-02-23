Moda na wiosnę i lato 2026 zaskakuje tkaninami i fakturami. Artystyczne kroje i dopracowane detale

Kampanię sfotografował renomowany fotograf Karim Sadli, a zdjęcia powstały w kameralnym londyńskim studiu. Seria wyrazistych portretów nadaje ton sezonowi, emanując spokojem i subtelnością.

Kolekcję kształtuje paleta stonowanych, neutralnych barw, z dominacją monochromatycznych stylizacji. Faktury dodają ubraniom głębi i wymiaru - od miękkiej skóry i wykończeń z efektem krokodylej skóry po przewiewne lny. Klasyczne desenie, takie jak prążki i jodełka, osadzają kolekcję w tradycji, jednocześnie dodając jej nowoczesnego charakteru.

Czerpiąc z niewymuszonej elegancji lat 80., kolekcja wyróżnia się wyrazistą odzieżą wierzchnią oraz szlachetnymi elementami warstwowymi. W centrum znajduje się krawiectwo – klasyczne projekty zostały zreinterpretowane poprzez współczesną objętość i proporcje. Mocno zarysowane ramiona i wysokie dekolty budują pewność siebie, podczas gdy płynne formy wprowadzają subtelną lekkość. Odzież wierzchnia stanowi fundament kolekcji, oferując zarówno uniwersalność, jak i wyrazistość w rytmie zmieniających się pór roku. Kluczową rolę odgrywają trencze oversize, uzupełnione paskiem podkreślającym talię. W linii męskiej pojawia się płaszcz Balmacaan w jodełkę, a miękka, skórzana kurtka typu aviator wyróżnia się dzięki stójce i ukrytym zapięciom. Akcenty użytkowe i sportowe odnajdujemy w kurtce z dużymi kieszeniami i klapami.

W kolekcji damskiej sukienki wprowadzają miękkość i ruch, równoważąc krawiecką bazę płynnymi sylwetkami, zdefiniowanymi przez marszczone faktury i detale, inspirowane bielizną. Koszule z delikatnymi falbanami wnoszą do współczesnej garderoby nutę kobiecości i wyrafinowania.

Kolekcja COS Wiosna/Lato 2026 zostanie zaprezentowana podczas pokazu poza oficjalnym kalendarzem w Seulu, w Korei Południowej, w środę 25 marca, a transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach COS.

i Autor: COS/ Materiały prasowe

i Autor: COS/ Materiały prasowe

i Autor: COS/ Materiały prasowe

i Autor: COS/ Materiały prasowe

i Autor: COS/ Materiały prasowe