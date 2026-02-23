Arabskie perfumy, które pachną jak słodki deser. Są już w Hebe

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-02-23 17:41

– Marka z Dubaju GULF ORCHID, znana z intensywnych, viralowych perfum arabskich, prezentuje zupełnie nową, gourmandową Kolekcję Bite - trzy zapachy inspirowane najbardziej uwielbianymi smakami słodkich przysmaków. Nowa linia zapachowa Cookie Bite, Candy Bite i Baklava Bite już teraz dostępna jest w drogeriach Hebe w całej Polsce, oferując miłośnikom perfum unikalne doświadczenie zapachowe, które łączy aromaty deserowe z orientalnym charakterem.

BITE

i

Autor: BITE/ Materiały prasowe

Kolekcja Bite łączy w sobie esencję gourmand - czyli zapachów, które pachną jak ulubione smaki i chwile z trwałością arabskiej perfumerii, doskonale wpisując się w aktualne trendy. To perfumy, które przyciągają uwagę swoją słodką nastrojowością i przywołują najpiękniejsze wspomnienia. Na skórze utrzymują się nawet do 8 godzin.

COOKIE BITE – AROMATYCZNE, CIASTECZKOWO CIEPŁO

Cookie Bite to zapach, który otwiera się nutą maślanych ciasteczek prosto z pieca -słodki, kremowy i pełen ciepła. W kompozycji wyczuwalne są bogate aromaty maślanego ciasta, wanilii i karmelu, które przechodzą w miękkie akordy piżma. Całość jest słodka, ale nie infantylna - bardziej jak przytulny deser podany z odrobiną elegancji. To zapach, który przywodzi na myśl domowe wypieki i dobre wspomnienia, idealny zarówno na chłodniejsze dni, jak i wieczorne spotkania z przyjaciółmi.

COOKIE BITE –

i

Autor: COOKIE BITE –/ Materiały prasowe

CANDY BITE – CUKIERKOWA ROZKOSZ

Candy Bite to kompozycja lekka, owocowo-słodka, która działa niczym różowy powiew radości w codziennym dniu. Otwarcie to połączenie wanilii, gruszki i pianek marshmallow, które prowadzi do serca z akordami moreli, karmelu i cukierków, z delikatnym kwiatowym akcentem jaśminu. Baza z cukrowego akordu, tonki i drzewa sandałowego dodaje całości głębi i trwałości, pozostawiając po sobie typowo gourmandowy, harmonijny ślad. To zapach pełen pozytywnej energii, idealny na dzień, spacery i spotkania, gdy chcesz roztaczać aurę słodyczy i dziewczęcego urok.

CANDY BITE

i

Autor: CANDY BITE/ Materiały prasowe

BAKLAVA BITE – ORIENTALNA, DESEROWA SŁODYCZ

Baklava Bite to zapach inspirowany bliskowschodnim przysmakiem - baklawą. Nuty głowy łączą pistacje i złocisty miód, które od razu przywodzą na myśl świeżo upieczoną baklawę skąpaną w syropie. W sercu zapachu rozkwita puszyste ciasto otulone kremowym mlekiem i dojrzałą brzoskwinią, tworząc aksamitnie słodką głębię. Całość spowita jest wanilią, fasolką tonka i ciepłym drzewem sandałowym, z nutą karmelu, która pozostawia na skórze apetyczny, zmysłowy i elegancki ślad na wiele godzin.

BAKLAVA BITE

i

Autor: BAKLAVA BITE/ Materiały prasowe

DLA KOGO JEST KOLEKCJA BITE?

Kolekcja Bite to propozycja dla osób, które kochają smakować życie i cieszyć się zapachami. Są to perfumy gourmand - deserowe kompozycje, które pachną jak ulubione smaki, chwile i wspomnienia. To zapachy dla tych, którzy chcą poczuć słodką energię i  komfort oraz wyróżnić się aromatem, który budzi emocje.

