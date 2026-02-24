lululemon wchodzi na polski rynek. Pierwszy sklep marki otworzy się 13 marca w Warszawie w Westfield Arkadia

Z okazji otwarcia marka przygotowała specjalne prezenty dla pierwszych osób odwiedzających sklep, podkreślając wyjątkowy charakter debiutu lululemon na polskim rynku.

Otwarcie stanowi ważny etap europejskiej ekspansji lululemon i jest częścią długofalowej strategii rozwoju marki, opartej na innowacyjnych produktach, silnej społeczności oraz holistycznym podejściu do zdrowia i dobrostanu.

Więcej o lululemon

lululemon to międzynarodowa marka specjalizująca się w technicznej odzieży, obuwiu i akcesoriach do jogi, biegania, treningu oraz aktywnego stylu życia. Od ponad 25 lat firma rozwija produkty w oparciu o innowacyjne technologie materiałowe, funkcjonalny design oraz realne potrzeby użytkowników.

Marka współpracuje z trenerami, sportowcami i lokalnymi społecznościami na całym świecie, tworząc nie tylko produkty, ale także doświadczenia wspierające rozwój fizyczny i mentalny.

Pierwszy sklep lululemon w Polsce – Westfield Arkadia

Nowy sklep, który otworzy się w największym centrum handlowym w Warszawie - Westfield Atkadia, zaoferuje pełną kolekcję damską i męską, obejmującą linie do jogi, biegania, treningu oraz codziennego użytkowania.

Przestrzeń, o wielkości 325 metrów kwadratowych, została zaprojektowana jako nowoczesne, inspirujące miejsce, które łączy funkcję sprzedażową z budowaniem relacji i edukacją. Klienci będą mogli skorzystać ze wsparcia zespołu ekspertów marki, pomagających w doborze odpowiednich produktów dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

Z ogromną starannością dobieramy najemców centrów handlowych Westfield, chcąc zagwarantować klientom zróżnicowaną ofertę najwyższej jakości. Już teraz łączy ona flagowe sklepy i najnowsze koncepty światowych marek niedostępne w innych obiektach handlowych. Dlatego bardzo cieszy nas, że lululemon wybrał Westfield Arkadia na lokalizację swojego pierwszego sklepu w Polsce. Ta wyjątkowa marka, ceniona przez konsumentów na całym świecie za komfortowych kroje, jakość i świadome podejście do aktywności, a to doskonałe dopełnienie naszej oferty z segmentu athleisure.– mówi Filip Kryłowicz, Retail Portfolio Director, Unibail- Rodamco-Westfield.

Społeczność i lokalne aktywacje

Jednym z kluczowych filarów filozofii lululemon jest budowanie silnych relacji z lokalnymi społecznościami. Wraz z wejściem na polski rynek marka planuje szeroki program aktywacji i partnerstw, skoncentrowanych na ruchu, wellbeing i integracji społecznej.

Wśród zaplanowanych działań znajdują się m.in.:

wydarzenia sportowe,

współprace z lokalnymi studiami fitness i jogi,

inicjatywy z klubami biegowymi,

program ambasadorski,

eventy community-powered,

Celem tych inicjatyw jest stworzenie przestrzeni do regularnych spotkań wokół aktywnego stylu życia oraz inspirowanie do dbania o zdrowie i równowagę.

Oficjalne otwarcie – 13 marca

Oficjalne otwarcie sklepu lululemon w Westfield Arkadia odbędzie się 13 marca. Dla pierwszych klientów przygotowane zostały specjalne upominki, a dzień otwarcia będzie okazją do doświadczenia marki w wyjątkowej, eventowej atmosferze.

i Autor: lululemon / Materiały prasowe