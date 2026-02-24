Wiosenna pielęgnacja skóry. Jak przywrócić cerze blask po zimie?

Marek Grechuta śpiewał "Wiosna, ach to ty". Kiedy w kalendarzu tylko wybija marzec to większość osób już zaczyna myśleć tylko o nadchodzącej wiośnie i pierwszych, ciepłych dniach. W tym czasie przyroda budzi się do życia, w ogrodzie robimy porządki, a do szaf chowamy grube kurtki i kozaki. Również w pielęgnacji w tym czasie powinniśmy stawiać na wielotorowe działanie i intensywne przygotowanie skóry na wiosnę i lato. Warto również postawić na domowe SPA, które zarówno zregeneruje nasza skórę, jak i zadba o zmysły. To symfonia zapachów w łazienkowym zaciszu pełne relaksu i wyciszenia.

Właściwa pielęgnacja to temat rzeka, coraz częściej jednak jesteśmy świadomi potrzeb swojej skóry, jej kondycji i rodzaju. w dzisiejszych czasach konsumenci są coraz bardziej świadomi, a marki kosmetyczne odchodzą od cudownych kremów na wszystko, na rzecz dokładnych opisów składników aktywnych w produktach i ich stężeń. Świadoma pielęgnacja to umiejętność dobierania kosmetyków do potrzeb naszej skóry i łączenia ich tak, by przyniosły pożądane efekty. Również producenci idą z tym nurtem i coraz więcej mówią, o procentowych zawartościach składników aktywnych w ich produktach. Odchodzi się od cudownych preparatów na wszystko, na rzecz świadomej nauki klienta. Wiosną warto postawić na regenerujące kosmetyki do ciała i twarzy. To czas, w którym możemy sobie pozwolić na odrobinę relaksu i wytchnienia w domowym zaciszu. Co się przyda w "łazienkowym SPA"?

Nawilżenie – fundament wiosennej rutyny

Po sezonie grzewczym skóra często jest odwodniona i szorstka. Wiosną warto sięgnąć po lekkie, ale skuteczne formuły z kwasem hialuronowym, gliceryną, aloesem czy ceramidami. Składniki te pomagają odbudować barierę hydrolipidową i zapobiegają utracie wody z naskórka. Dobrze nawilżona cera staje się bardziej elastyczna, mniej podatna na podrażnienia i lepiej reaguje na kolejne etapy pielęgnacji.

SEPHORA COLLECTION HYDRATE - Kojący balsam w kremie z lipidami i ceramidami

Skóra naturalnie składa się w około 70% z wody. Osłabiona bariera skórna powoduje zwiększoną, nieodczuwalną utratę wody, co prowadzi do odwodnienia i dyskomfortu. Ten kojący balsam w kremie, wzbogacony lipidami i ceramidami, natychmiastowo nawilża skórę i odbudowuje barierę ochronną skóry, dzięki czemu wilgoć zostaje zatrzymana w głębi naskórka na 48 godzin. Skóra jest mocniejsza i gotowa stawić czoła ekstremalnym warunkom.

Peptydy – wsparcie jędrności i elastyczności

Peptydy to związki, które działają jak „sygnały” dla skóry, pobudzając ją do produkcji kolagenu i elastyny. Wiosną warto włączyć je do pielęgnacji, zwłaszcza jeśli po zimie zauważamy utratę sprężystości. Regularne stosowanie kosmetyków z peptydami może wygładzić drobne zmarszczki i poprawić napięcie skóry, a przy tym są one zazwyczaj dobrze tolerowane nawet przez cerę wrażliwą.

Bielenda UJĘDRNIAJĄCE PEPTYDY Nawilżająco- ujędrniający tonik peptydowy

Pełen ultra skutecznych, wielofunkcyjnych peptydów tonik aktywnie odświeża i doczyszcza skórę, intensywnie nawilża, ładnie ujędrnia i wygładza, dodaje cerze blasku. Koi, łagodzi uczucie dyskomfortu towarzyszące często wrażliwej, cienkiej skórze dojrzałej. Nie wysusza, zmiękcza, likwiduje szorstkość, przywraca skórze właściwe pH. Profesjonalnie przygotowuje cerę na przyjęcie kremu i/ lub serum.

Witamina C – energia i ochrona antyoksydacyjna

Witamina C to jeden z najważniejszych składników wiosennej pielęgnacji. Rozjaśnia przebarwienia, wyrównuje koloryt i neutralizuje wolne rodniki powstające pod wpływem promieniowania UV czy zanieczyszczeń. Najlepiej stosować ją rano, pod krem z filtrem SPF – w ten sposób wzmacnia ochronę skóry przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i dodaje cerze świeżości.

LANCÔME Rénergie C.R.x. Triple Serum Retinol

Poznaj nową generację pielęgnacji, która działa wielopoziomowo, docierając do głębszych warstw skóry. RÉNERGIE C.R.x. TRIPLE SERUM RETINOL łączy moc czystego retinolu, witaminy C i X-peptydu, by skutecznie redukować oznaki starzenia, wygładzać cerę i przywracać jej zdrowy blask. Dzięki potrójnej dawce składników aktywnych serum zapewnia szybkie, widoczne efekty bez podrażnień, sprawdzając się nawet wtedy, gdy dopiero zaczynasz stosowanie retinolu w pielęgnacji.

Rozświetlenie – efekt zdrowej skóry

Szara, zmęczona cera to częsty problem po zimie. Wiosną warto postawić na delikatne złuszczanie, np. z użyciem kwasów AHA, PHA lub enzymów roślinnych, które usuwają martwy naskórek i przywracają skórze blask. Uzupełnieniem mogą być lekkie sera rozświetlające z niacynamidem lub ekstraktami roślinnymi. Efekt? Skóra wygląda na wypoczętą i promienną nawet bez makijażu.

Drunk Elephant T.L.C. SUKARI BABYFACIAL

To rewolucyjna maska z kwasami AHA i BHA. Babyfacial to produkt, który zachwyci miłośników kosmetycznej estetyki. Minimalistyczne opakowanie i cudowny produkt w jednym to zdecydowanie coś co kochamy najbardziej. Z punktu widzenia działania Babyfacial od Drunk Elephant to kosmetyk najwyższej jakości, który już od pierwszego użycia nadaje skórze zdrowy i promienny blask, a także poprawia jej koloryt. To absolutny must have dla poszarzałych i pozbawionych naturalnego rozświetlenia cer. To gwarancja efektów uzyskanych w domu. Babyfacial efektywnie, ale delikatnie złuszcza naskórek, zmniejszając widoczność porów i wygładzając zewnętrzną warstwę skóry, pozbywając się martwych komórek. To mieszanka kwasów AHA i BHA, zawierająca kwas glikolowy, winowy, mlekowy, cytrynowy i salicylowy, to profesjonalna jakość, która zauważalnie wygładza strukturę cery, zmniejsza pory, linie mimiczne i zmarszczki. Unikalna formuła z mąką z ciecierzycy, fermentem dyniowym i kojącą, bogatą w antyoksydanty mieszanką herbaty matcha, mleka osetowego i jabłka.

Regeneracja – odbudowa po zimowych miesiącach

Wiosna to dobry czas na wzmocnienie procesów naprawczych skóry. Kosmetyki z ceramidami, pantenolem, skwalanem czy retinoidami (stosowanymi ostrożnie i najlepiej wieczorem) wspierają odbudowę naskórka i poprawiają jego strukturę. Regularna regeneracja sprawia, że cera staje się bardziej odporna na zmiany temperatury i działanie czynników zewnętrznych.

PIXI Rose Ceramide Cream - Krem intensywnie nawilżający

Krem zawiera ekstrakty roślinne bogate w przeciwutleniacze i ceramidy, które pomagają poprawić elastyczność skóry i utrzymują intensywne nawilżenie, jednocześnie chroniąc skórę przed szkodliwym działaniem środowiska.

Krem z SPF – obowiązkowy element pielęgnacji

Coraz dłuższe i słoneczniejsze dni oznaczają większą ekspozycję na promieniowanie UV. Ochrona przeciwsłoneczna powinna być stosowana codziennie, niezależnie od pogody. Dermatolodzy zalecają wybór kremu z filtrem minimum SPF 30, a najlepiej SPF 50, który chroni zarówno przed promieniowaniem UVB, jak i UVA. Regularne stosowanie filtrów zapobiega fotostarzeniu, powstawaniu przebarwień oraz zmniejsza ryzyko nowotworów skóry.

SENSUM MARE ALGODROPS Innowacyjna lekka emulsja ochronna przeciw fotostarzeniu SPF 50+ UVB UVA PA++++ HEV/IR

Innowacyjna lekka emulsja ochronna przeciw fotostarzeniu ALGODROPS z wysokim filtrem SPF 50+ to połączenie pielęgnacyjnych właściwości serum do twarzy z kompleksową ochroną przed promieniami słonecznymi, zanieczyszczeniem oraz niebieskim i podczerwonym światłem. Wyjątkowa formuła emulsji nie obciąża skóry, nie zostawia białego filmu, dzięki temu ochrona przeciwsłoneczna staje się przyjemna i komfortowa. Emulsja sprawdzi się u osób poszukujących zaawansowanej ochrony i bogatych receptur. Innowacyjne składniki, takie jak kompleks ELIX-IRTM oraz SAKADIKIUMTM w połączeniu z fotostabilnymi filtrami organicznymi chronią skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego UVA i UVB, niebieskim światłem, promieniami podczerwonymi i miejskimi zanieczyszczeniami. Kompleks 5 alg morskich potęguje nawilżający i pielęgnacyjny efekt dla skóry. Witamina E (tokoferol) działa jako silny przeciwutleniacz, chroni skórę przed oznakami starzenia. Woda z lodowca norweskiego zawiera minerały i pierwiastki śladowe oraz stanowi dopełnienie unikalnych składników aktywnych zawartych w emulsji.