Czas na mgiełki zapachowe. Podaruj swojej skórze orzeźwienie, nawilżenie oraz zmysłowy zapach. Wyjątkowa kolekcja mgiełek zapachowych, w której się zakochasz

Letnie dni to idealny czas, by zrezygnować z ciężkich perfum na rzecz lekkich i orzeźwiających mgiełek zapachowych. Ich delikatne kompozycje, często inspirowane owocami, kwiatami lub morską bryzą, doskonale harmonizują z wakacyjnym nastrojem, nie przytłaczając zmysłów w upalne dni. Mgiełka to nie tylko subtelny woal zapachu, który otula skórę, ale także zaproszenie do chwili relaksu i beztroski, idealnie wpisujące się w swobodny, letni styl życia.

Mgiełki zapachowe to swoisty kompromis pomiędzy olejkami eterycznymi, a właściwościami pielęgnującymi i odżywczymi. Mgiełki zawierają niskie stężenie olejków zapachowych. Standardowo jest to około 3-5 procent. Perfumy, dla przykładu mają już nawet 40 procent olejków. Ale w mgiełkach wcale nie chodzi o intensywność zapachowa. W tym przypadku liczy się delikatny aromat i chmura zapachowa, która odświeża i energetyzuje.

Poza walorami zapachowymi, letnie mgiełki to prawdziwy ratunek dla skóry spragnionej ochłody. Kiedy słońce daje się we znaki, szybkie spryskanie ciała i twarzy mgiełką przynosi natychmiastowe uczucie orzeźwienia i komfortu. To idealny sposób, by szybko obniżyć temperaturę skóry, poczuć się rześko i odświeżająco, bez konieczności prysznica. Warto mieć ją zawsze pod ręką – w torebce, na biurku czy na plaży, by w każdej chwili móc cieszyć się przyjemnym chłodem.

Co więcej, wiele mgiełek zapachowych zostało wzbogaconych o składniki nawilżające, takie jak aloes, gliceryna czy ekstrakty roślinne. Dzięki temu, oprócz pięknego zapachu i orzeźwienia, zapewniają one skórze dodatkową dawkę nawilżenia, co jest szczególnie ważne w okresie letnim, gdy jest ona narażona na wysuszające działanie słońca i wiatru. Regularne stosowanie mgiełki pomaga utrzymać skórę miękką, gładką i zdrowo wyglądającą, czyniąc ją nie tylko przyjemnym doznaniem dla zmysłów, ale i cennym elementem codziennej pielęgnacji.

Sephora Collection wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, prezentując swoją świeżą kolekcję perfumowanych mgiełek do ciała i włosów. To doskonała alternatywa dla cięższych perfum, która pozwala otulić się delikatnym woalem ulubionego zapachu, jednocześnie oferując uczucie lekkości i orzeźwienia, tak pożądane w upalne dni. Każda mgiełka to zaproszenie do chwili relaksu i przyjemności, idealnie wpisującej się w beztroski, letni klimat.

Wśród propozycji Sephora Collection znajdziemy intrygujące i zmysłowe kompozycje, które z pewnością podbiją serca miłośniczek pięknych zapachów. Możesz wybierać spośród egzotycznego połączenia Monoi i bergamotki, słodkiej i otulającej wanilii z mlekiem migdałowym, rześkiej piwonii z pikantnym imbirem, a także apetycznej wiśni z bitą śmietaną lub egzotycznego bambusa i róży. Dzięki temu zróżnicowaniu każdy znajdzie coś dla siebie, a możliwość aplikacji zarówno na ciało, jak i na włosy sprawia, że zapach będzie towarzyszył Ci przez długi czas, zapewniając dodatkowe nawilżenie i odświeżenie.

Wybierz swoje ulubione zapachy i zmieniaj je w zależności od nastroju. Mgiełki zapachowe SEPHORA COLLECTION występują w 5 zachwycających, nowych wersjach, które można dowolnie zbierać, mieszać i rozpylać.

Każdy zapach został skomponowany jako duet nut zapachowych i oznaczony unikalnym kodem inspirowanym jego rodziną zapachową.