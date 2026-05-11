TOUS x MMC Studio: biżuteria jako część narracji kolekcji „Siren’s Call”

TOUS i MMC Studio kolejny raz łączą siły, współtworząc narrację najnowszej kolekcji „Siren’s Call” - opowieści o pokusie rozumianej nie jako słabość, lecz świadomy wybór. Projekt redefiniuje metaforę syreniego śpiewu, nadając jej nowe znaczenie: to symbol odwagi i gotowości do przekraczania własnych granic. Piękno, które czyni kogoś rozpoznawalnym kryje się w jego historii i sposobie jakim nosi w sobie własne doświadczenia. W tym przesłaniu TOUS naturalnie odnajduje swoje miejsce, rozwijając trwającą od 2025 roku współpracę z marką MMC. „Siren’s Call” jest już trzecim wspólnym pokazem, w którym moda i biżuteria tworzą spójną, wielowymiarową opowieść o przekraczaniu norm.

Na wybiegu klasyczne modele z kultowym motywem misia uzupełniały się z nowościami. Modelki zaprezentowały m.in. srebrne i złote naszyjniki, przeskalowane pierścionki, masywne sygnety, kolczyki o rzeźbiarskich liniach oraz bransolety ze srebrna vermeil. Współczesna biżuteria TOUS o świetlistych, rzeźbiarskich formach dodawała sylwetkom blasku, harmonijnie współgrając z grą objętości, faktur i lekkich materiałów. Marka proponuje, aby nosić biżuterię zarówno solo, jak i warstwowo, łącząc ze sobą wiele naszyjników lub bransolet.

W tej współpracy szczególnie ważna była dla nas spójność opowieści - biżuteria TOUS nie jest dodatkiem, ale integralną częścią narracji. Razem chcieliśmy stworzyć coś, conaturalnie łączy świat mody i emocji z DNA naszej marki - mówi Magdalena Siegal, Communication Manager marki TOUS w Polsce.

Wyrazista i pełna blasku biżuteria doskonale harmonizuje z transparentnymi tkaninami, cekinami przywodzącymi na myśl taflę wody oraz turkusowym żakardem, budując napięcie między siłą a wrażliwością. To dialog struktur i płynności, kontroli i instynktu.

i Autor: Michaela Metesova/ Materiały prasowe

i Autor: Michaela Metesova/ Materiały prasowe