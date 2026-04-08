Zanim założysz koszulę spryskaj ją lakierem, a nie pożałujesz. Będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Sposób na plamy na koszuli

Katarzyna Kustra
2026-04-08 13:11

Każda kobieta zna ten minus noszenia białej koszuli - ślady podkładu w okolicy kołnierzyka, które pojawiają się niemal od razu po jej założeniu. Z tego właśnie względu założeniem koszuli spryskaj ją najpierw lakierem do włosów. Z pewnością nie pożałujesz, a koszula będzie wyglądać o niebo lepiej i to przez cały dzień.

Autor: Shutterstock Biała koszula
  • Biała koszula to elegancja, ale i wyzwanie – zwłaszcza gdy chodzi o plamy z podkładu.
  • Istnieje sprytny trik z użyciem lakieru do włosów, który pomoże zabezpieczyć koszulę przed zabrudzeniami.
  • Dowiedz się, jak skutecznie usunąć uporczywe plamy z makijażu, jeśli już się pojawią.

Zanim założysz koszulę spryskaj ją lakierem, a nie pożałujesz

Biała koszula damska niewątpliwie jest jednym z obowiązkowych elementów garderoby. Nosimy ją zarówno na biznesowe spotkania, do pracy, ale także na co dzień, do luźniejszych stylizacji. Niezaprzeczalnie biała koszula wygląda niezwykle elegancko i kobieco. Ma jednak jeden spory mankament - bardzo szybko widać na niej jakiekolwiek zabrudzenia, w tym także ślady podkładu. Problem polega na tym, że często ciężko jest usunąć plamy z podkładu z jasnej koszuli i trzeba stosować dodatkowe metody, które pomogą ją wybielić i przywrócić jej estetyczny wygląd. Dlatego zdecydowanie łatwiej jest zapobiegać plamom na koszuli, jednak wiadomo, że zwłaszcza w okolicy kołnierzyka bardzo łatwo uwidaczniają się ślady z kosmetyków do makijażu. Niewiele osób wie, że jednym z najskuteczniejszych sposobów na zabezpieczanie jasnej koszuli przed plamami jest wykorzystanie lakieru do włosów. Tym trikiem modowym podzieliła się na Instagramie ekspertka od porządku Urszula Hryniewicka, znana jako @lux.ula.

Jak zabezpieczyć białą koszulę przed plamami z podkładu i makijażu?

Wiele kobiet rezygnuje z noszenia koszuli w jasnym kolorze właśnie przez to, że bardzo szybko uwidaczniają się na niej wszelkie plamy, zwłaszcza te z fluidu w okolicy kołnierzyka, co nie wygląda zbyt estetycznie. Dlatego ten sposób na zabezpieczenie koszuli przed plamami z pewnością przypadnie do gustu wielu kobietom. Jak zastosować lakier do włosów na koszulę? Najczęściej ślady z podkładu pozostają na kołnierzyku koszuli, dlatego tuż po jej założeniu należy spryskać obszar kołnierzyka lakierem. Dzięki temu podkład nie będzie zostawać na jasnym materiale, a koszula będzie czysta.

Sposób na plamy z podkładu na koszuli. Jak je doprać?

Oczywiście jeśli już pojawi się na jasnej koszuli ślad po podkładzie warto wiedzieć, jak go skutecznie doprać. Istnieje kilka domowych sposobów na usunięcie plam z podkładu z białej koszuli. W pierwszej kolejności nałóż niewielką ilość płynu do demakijażu (najlepiej na bazie olejowej) na wacik i delikatnie przetrzyj plamę. Następnie przemyj to miejsce letnią wodą. Można też nanieść piankę do golenia na plamę i pozostawić ją na tkaninie około 10-15 minut. Następnie delikatnie przetrzyj brudne miejsce i spłucz letnią wodą. Wiele osób poleca na plamy z podkładu pastę z sody oczyszczonej i wody. Nałóż ją na plamę i pozostaw do wyschnięcia, a następnie delikatnie zetrzyj i spłucz wodą. Na koniec upierz koszule w pralce jak zwykle, a po plamach z podkładu nie będzie śladu.

Polecany artykuł:

Wrzuć 5 listków do pralki. Zadziała jak odplamiacz na białe ubrania. Znów będą …
Jak usunąć plamy z dziecięcych ubrań?
