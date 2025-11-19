Przekrój i wyciśnij na żółte plamy z potu widoczne pod pachami na koszulce. Wybieli je lepiej niż chemiczny wybielacz. Sposób na plamy z potu

Żółte plamy pod pachami to zmora białych ubrań, ale istnieje prosty i ekologiczny sposób, by się ich pozbyć.

Zamiast wybielacza, użyj tych składników, aby skutecznie usunąć nieestetyczne przebarwienia.

Poznaj sprawdzoną metodę na wybielenie koszul i dowiedz się, jak zapobiegać powstawaniu plam w przyszłości.

Odkryj domowe triki, które sprawią, że Twoje ubrania będą zawsze wyglądać świeżo i bez skazy.

Przekrój i wyciśnij na żółte plamy z potu widoczne pod pachami na koszulce, a je wybielisz

Z czasem na ulubionej białej koszulce lub eleganckiej koszuli po pewnym czasie uwidaczniają się żółte plamy pod pachami. Są one efektem działania potu w połączeniu z antyperspirantem. Niestety ciężko tego uniknąć, jednak można je skutecznie usunąć. Zapewne, kiedy chcemy wybielić jasną koszulę, to w pierwszej kolejności sięgamy po wybielacz tkanin. Oczywiście to nic złego pod warunkiem, że nie będziemy go stosować za często, ponieważ może on zniszczyć materiał. Dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest ekologiczny i domowy wybielacz do ubrań, który bez problemu usunie z nich żółte plamy pod pachami, czyli sok z cytryny. Jak ją stosować na plamy z potu? Przekrój cytrynę na pół i wyciśnij sok na zabrudzone miejsca. Zasyp je sodą oczyszczoną i delikatnie wsmaruj w ubranie. Pozostaw na 1 godzinę i upierz jasną bluzkę lub koszulę w pralce, a po plamach nie będzie śladu.

Żółte plamy z potu pod pachami na koszulce. Jak im zapobiec?

Jeśli chcesz ochronić swoje ubrania przed żółtymi plamami pod pachami, to przede wszystkim po aplikacji kosmetyku odczekaj kilka minut, zanim założysz bluzkę, czy sukienkę. Substancja zdąży wchłonąć się w skórę i nie będzie przenosić się na materiał. Drugim sposobem, który skutecznie ochroni ubrania przed palmami z potu, jest wybór odpowiedniego antyperspirantu. Zdecydowanie najbezpieczniejszy dla odzieży jest ten w spray'u.

Domowy sposób na wybielenie koszul i jasnych ubrań

Oprócz żółtych plam z potu, które najczęściej uwidaczniają się na ubraniach w okolicy pach, kolejnym problemem jaki dotyka koszule jest szarzenie tkaniny. Jak sobie z tym poradzić? Sposób jest prosty - wystarczy, że do każdego prania dodasz około 50 g sody oczyszczonej. Możesz wymieszać ją w szufladzie z proszkiem do prania i nastawić pranie białych rzeczy. Soda stosowana regularnie wybieli tkaninę i będzie zapobiegać jej szarzeniu, dzięki czemu jasne koszulki i białe koszule zachowają swój schludny wygląd przez długi czas.