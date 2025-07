Wymieszaj z sodą i nałóż na plamy po pomidorach na ubraniach. Znikną w okamgnieniu i odzież będzie jak nowa. Sposób na plamy po pomidorach

Czasami wystarczy chwila nieuwagi podczas zajadania się pysznymi pomidorami, aby na naszej koszulce powstały trudne do usunięcia plamy. Niestety plam po pomidorach nie wywabimy podczas standardowego prania w pralce. Do tego potrzebna będzie domowa pasta odplamiająca. Wymieszaj to z sodą oczyszczoną i nałóż na plamy, a znikną w kilka minut i odzież odzyska dawny wygląd.

i Autor: Shutterstock