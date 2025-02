Wrzuć 5 kostek do miski z wodą i zanurz ubranie, a plamy z krwi znikną. Zadziała niczym profesjonalny odplamiacz. Sposób na plamy z krwi

To najlepsze podłoże do borówki amerykańskiej. Nie nadążysz za zbieraniem owoców! Wymieszaj to z ziemią, a latem będziesz mieć plony. Uprawa borówki amerykańskiej

Czasami wystarczy chwila nieuwagi, drobne skaleczenie, aby na naszej ulubionej jasnej bluzce pojawiła się plama z krwi. I o ile zareagujemy od razu, to jest duża szansa na to, aby to zabrudzenie sprać. Jednak czasami zauważamy takie trudne do usunięcia plamy, kiedy już zaschną i wówczas musimy się sporo nakombinować, aby uratować nasze ubranie. Oczywiście najprostszym sposobem na plamy z krwi jest zastosowanie silnego odplamiacza. Z pewnością z tej metody korzysta większość z nas w podbramkowych sytuacjach. Niestety zbyt częste stosowanie takich detergentów może osłabić tkaninę i ta w efekcie straci swój wygląd. Jak zatem skutecznie usunąć plamy z krwi? Postaw na ekologiczne sposoby odplamiania ubrań. Wrzuć pięć kostek lodu do miski z zimną wodą, dosyp 2 łyżki soli kuchennej lub sody oczyszczonej i zanurz brudne ubranie. Po 10 minutach wyjmij je z miski i upierz w pralce, na standardowym programie z dodatkiem proszku do prania. Po plamach z krwi nie będzie ani śladu.

Jak usunąć plamy z ubrań?

Plamy na ubraniach to dosyć częsty widok. Na tłuste plamy na ubraniach istnieje kilka domowych sposobów. Jeśli jest ona świeża, to zasyp mąką ziemniaczaną i postaw na 15 minut i upierz w pralce. W przypadku, gdy plamy z oleju powstały na jasnej odzieży, to można je posypać sodą oczyszczoną i zapuścić kilak kropel płynu do naczyń. Pozostaw do wyschnięcia i upierz w pralce. Z kolei na plamy z markera czy długopisu znikną, kiedy zalejesz je sokiem z cytryny i odczekasz kilka minut. Żółte plamy z potu widoczne najczęściej pod pachami można szybko wywabić, nakładając na te miejsca papkę z sody oczyszczonej i wody.

