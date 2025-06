Mieszam z proszkiem i piorę koszule w pralce, a są jak nowe. Po wyjęciu z bębna są śnieżnobiałe i bez plam z potu. Wybielanie koszuli

Mieszam z proszkiem i piorę koszule w pralce, a są jak nowe

Białe koszule są nieodłącznym elementem biznesowego outfitu, ale nie tylko. Zakładamy je na przeróżne imprezy rodzinne, czy rozmowę o pracę. Niestety jasna tkanina ma tendencję do szarzenia, a co gorsze - pod pachami dosyć szybko uwidaczniają się żółte plamy z potu. W efekcie nasza biała koszula nie prezentuje się estetycznie. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić? Jak wybielić koszulę i przywrócić jej dawny, schludny wygląd? W takiej sytuacji należy zadbać o śnieżnobiały kolor koszuli podczas prania jej w pralce. Jednak zamiast stosować silne wybielacze zdecydowanie lepiej dla tkaniny jest postawić na domowe sposoby na wybielenie koszuli. Ja mieszam jeden składnik z proszkiem do prania i ustawiam pranie swoich jasnych koszul. Po zakończeniu cyklu wyglądają jak nowe.

Wybielanie koszuli. Domowy sposób sprawi, że będą śnieżnobiałe bez plam z potu

Jeśli zależy nam na estetycznym wyglądzie naszych koszul to warto zadbać o to, aby zachowały swój idealnie biały kolor. W tym celu do prania koszul należy zastosować sodę oczyszczoną. Wystarczy 50 g sody wymieszać z proszkiem do prania i mieszankę wsypać do odpowiedniej przegrody w szufladzie. Następnie pierzemy nasze jasne koszule jak zwykle. Ten domowy sposób na wybielenie koszul sprawi, że nie tylko odzyskają i zachowają swój śnieżnobiały kolor na długo, ale także skutecznie usunie plamy z potu widoczne pod pachami.

Jak usunąć żółte plamy z potu z koszuli? Domowe sposoby

Oczywiście istnieje kilka innych domowych sposobów na wybielenie żółtych plam pod pachami na jasnych bluzkach. Jeśli samo prania z dodatkiem sody oczyszczonej nie przyniesie oczekiwanego efektu, to warto przygotować pastę z sody z kilku kropek soku z cytryny i nałożyć ją na kilka godzin na brudne miejsca. Kolejnym naprawdę niezawodnym sposobem na pozbycie się żółtych plam pod pachami z ubrań jest zastosowanie pasty do zębów, oczywiście tej wybielającej bez dodatku kolorowych barwników. Szczoteczką wetrzyj pastę do zębów w brudne miejsca. Pozostaw na 15 minut, po czym wrzuć koszulkę do pralki.

Jak zapobiec żółtym plamom z potu na ubraniach?

Jeśli chcesz ochronić swoje ubrania przed żółtymi plamami pod pachami, to przede wszystkim po aplikacji kosmetyku odczekaj kilka minut, zanim założysz bluzkę, czy sukienkę. Substancja zdąży wchłonąć się w skórę i nie będzie przenosić się na materiał. Drugim sposobem, który skutecznie ochroni ubrania przed palmami z potu, jest wybór odpowiedniego antyperspirantu. Zdecydowanie najbezpieczniejszy dla odzieży jest ten w spray'u.