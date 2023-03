Znalazłam sposób na pożółkłe koszule. Wymocz w tym białe koszule. Będą zachwycająco czyste i olśniewająco białe. Ten trik przyda się na Wielkanoc 2023

Fachowy sposób na pranie białej koszuli. Wymocz ją w tym, a się zachwycisz

Nie ma nić lepszego na świąteczną stylizację jak biała koszula. Wybierają ją zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Białe koszule mają jednak to do siebie, że brudzą się i plamią z prędkością światła. Wystarczy chwila nieuwagi, a na mankietach lub rękawach pojawiają się plamy z kawy, wina czy herbaty. Dodatkowo, białe koszule z czasem szarzeją i żółkną. Tego rodzaju zabrudzenia bardzo trudno usunąć. Sprawdź genialnie triki na pranie białej koszuli, by była zachwycająco czysta i nie traciła swojego koloru.

Domowe sposoby na pranie białej koszuli

W tym przypadku rewelacyjnie sprawdzą się domowe metody. Podczas prania białej koszuli w pralce dodaj niewielką ilość octu lub sody oczyszczonej. Pamiętaj jednak, by w jednym cyklu prania nie łączyć ze sobą tych składników ponieważ stracą one swoje właściwości. Użycie octu dodatkowo zmiękczy wodę co sprawi, że domowe wybielanie ubrań będzie skuteczniejsze. Z kolei soda oczyszczona to genialny domowy wybielacz. Nie niszczy ubrań i delikatny sposób przywraca bieli jej naturalny blask.

Wymocz koszule w tym roztworze. Biała koszula zalśni czystością

Kolejnym domowym trikiem na pranie białych koszul jest moczenie ich w kwasku cytrynowym. Wlej do miski gorącą wodę i wsyp do niej 3 łyżki kwasku cytrynowego. Kiedy przygotowana mieszanka ostygnie zanurz w niej koszulę i odczekaj kilka godzin. Po wszystkich upierz koszule w pralce. Kwasek nada jej czystości i przywróci oryginalną biel.