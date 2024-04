Spryskuję tym pościel po praniu. To najlepszy naturalny zapach do sypialni. Ładnie pachnie, działa odprężająco i sprowadza miłe sny

Jak szybko wyprasować koszulę albo koszulkę? Wiele osób tak bardzo nie lubi prasowania, że stosuje specjalne techniki prania oraz suszenia ubrań, które ograniczają zagniecenia. Popularne są również domowej roboty preparaty, które umożliwiają prasowanie bez użycia żelazka. Najczęściej jest to mieszanka wody destylowanej, octu oraz płynu do płukania tkanin. Jednak to działanie, które może nas uratować w awaryjnej sytuacji. Prasowanie nie tylko poprawia wygląd ubrań, ale także ogranicza namnażanie się bakterii w materiałach, dlatego warto przed założeniem koszuli lub T-shirtu potraktować go odpowiednio rozgrzanym żelazkiem.

Odkąd rozłożyłam to na desce, prasowanie stało się prostsze. Nawet mój syn sam prasuje swoje koszule. Sposób na łatwe i szybkie prasowanie

Nieważne czy prasowanie jest dla Ciebie przyjemną czynnością, czy też przykrym obowiązkiem. Nie istotne też, czy należysz do osób, które prasują ubrania zaraz po tym, jak wyschną po praniu, czy też dopiero przed założeniem. Ważne, że jest sposób, który może skorcić tę czynność, a co za tym idzie, Ty zaoszczędzisz czas i pieniądze, które wydasz na prąd. Wystarczy, że ułożysz na desce folię aluminiową, która odbija ciepło, więc nie trzeba prasować tkaniny z dwóch stron. Każda ze stron folii ma inne zastosowanie. Podczas gdy matowa strona ma właściwości, które można porównać z chłodzącymi, błyszcząca zatrzymuje ciepło. Dlatego, żeby skrócić prasowanie, zdejmij pokrowiec z deski do prasowania, następnie rozłóż na niej folię aluminiową błyszczącą stroną do góry i nałóż pokrowiec. Prasowanie potrwa zdecydowanie krócej niż dotychczas.

