Wiosenne i letnie trendy w pielęgnacji: odkryj, co pokocha Twoja skóra!

Sensoryka w kosmetykach: Pielęgnacja, która koi zmysły

Wiosna i lato to idealny czas, by pielęgnacja stała się prawdziwym rytuałem dla wszystkich zmysłów. Trend "sensoryka w kosmetykach" to coś więcej niż tylko efektywne działanie – to holistyczne doświadczenie, które angażuje wzrok, węch i dotyk. Producenci stawiają na innowacyjne tekstury: lekkie musy, jedwabiste olejki, chłodzące żele czy aksamitne balsamy, które rozpływają się na skórze. Do tego dochodzą delikatne, naturalne zapachy – cytrusowe, kwiatowe czy ziołowe – które odprężają i poprawiają nastrój. Pielęgnacja przestaje być obowiązkiem, a staje się chwilą relaksu i odnowy, dając poczucie luksusu i dobrostanu.

PIXI Vitamin-C Creme Serum

Vitamin-C CremeSerum to rozświetlające serum do twarzy, które łączy działanie serum z nawilżeniem kremu. Jedwabista, żelowa formuła z witaminą C dodaje skórze blasku, wyrównuje koloryt i dodaje energii. Głęboko nawilża i zatrzymuje wilgoć, sprawiając, że skóra staje się miękka, sprężysta i pełna blasku. Idealne dla tych, którzy chcą skutecznej pielęgnacji przy minimalnej rutynie. Nałóż po oczyszczeniu twarzy, aby uzyskać nawilżoną, równomierną i promienną cerę.

i Autor: PIXI/ Materiały prasowe

Nowe technologie w kosmetykach: Przyszłość na Twojej skórze

W erze zaawansowanych badań i innowacji, technologie kosmetyczne nieustannie się rozwijają, oferując coraz bardziej precyzyjne i skuteczne rozwiązania. Wiosną i latem 2024 na pierwszy plan wysuwają się składniki aktywne zamknięte w inteligentnych systemach dostarczania (np. liposomach), które docierają głębiej w skórę, działając tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Coraz popularniejsze stają się peptydy nowej generacji, roślinne komórki macierzyste oraz formuły wspierające mikrobiom skóry. Widzimy również rozwój personalizowanej pielęgnacji, gdzie analizatory skóry czy aplikacje mobilne pomagają dobrać idealne produkty, zapewniając optymalne rezultaty i maksymalną efektywność.

Lancôme Absolue Longevity MD Reset The Serum

Ten krem longevity nowej generacji odwraca widoczne oznaki starzenia, które już się pojawiły. Stworzony z wykorzystaniem Mitopure® odTimeline, rekomendowany przez amerykańskich lekarzy suplementowy składnik aktywny długowieczności z Urolityną A, teraz w zaawansowanej pielęgnacji skóry 1.

i Autor: Lancome/ Materiały prasowe

Koreańska pielęgnacja: Wieloetapowy blask w letnim wydaniu

Mimo że koreańska pielęgnacja (K-beauty) od lat króluje w świecie urody, tej wiosny i lata zyskuje nowe, lżejsze oblicze. Filozofia warstwowej aplikacji, skupiająca się na nawilżeniu, odżywieniu i ochronie bariery skórnej, doskonale sprawdza się w cieplejszych miesiącach. Zamiast ciężkich kremów, stawiamy na lekkie esencje, serum z witaminą C, nawilżające mgiełki i żelowe maski. Kluczowe pozostają dwuetapowe oczyszczanie i tonizacja, które przygotowują skórę na przyjęcie kolejnych składników. K-beauty uczy nas prewencji i cierpliwości, nagradzając nas skórą pełną blasku, nawilżoną i odporną na letnie wyzwania.

YEPODA The Porefect Pad – Złuszczające płatki z wodą różaną, AHA, BHA i PHA

Te wielofunkcyjne, biodegradowalne płatki tonizujące złuszczają, nawilżają i poprawiają strukturę skóry w jednym kroku. Nasze płatki w kształcie serca, wzbogacone wodą różaną oraz kwasami AHA, BHA i PHA, wprowadzają innowacje K-Beauty bezpośrednio do Twojej codziennej pielęgnacji, zapewniając gładszą i bardziej promienną skórę. Osiągnięcie efektu Glass Skin nigdy nie było łatwiejsze!

i Autor: Yepoda/ Materiały prasowe

Skinimalizm: Mniej znaczy więcej dla zdrowej skóry

W kontrze do rozbudowanych rytuałów K-beauty, rośnie popularność skinimalizmu – trendu promującego minimalizm w pielęgnacji. Ideą jest ograniczenie liczby produktów do absolutnego minimum, skupiając się na kilku, ale za to wysokiej jakości i wielofunkcyjnych kosmetykach. Celem jest osiągnięcie zdrowej, promiennej skóry, która nie potrzebuje maskowania ciężkim makijażem. Skinimalizm zachęca do akceptacji naturalnego wyglądu, dbania o barierę ochronną skóry i świadomego wyboru produktów, które są naprawdę potrzebne. To idealne rozwiązanie na lato, gdy nie chcemy obciążać skóry, a stawiamy na świeżość i naturalność.

DRUNK ELEPHANT Protini™ Polypeptide Cream - Krem Nawilżający Do Twarzy

Ten luksusowy, a jednocześnie lekki krem zawiera silną mieszankę składników aktywnych:

9 peptydów sygnałowych, które wiążą wilgoć i redukują oznaki starzenia.

Ekstrakt z grzybienia karłowatego, który pomaga chronić skórę przed uszkodzeniami środowiskowymi.

i Autor: Drunk Elephant / Materiały prasowe

SPF na Lato: Absolutna podstawa każdej rutyny

Niezależnie od panujących trendów, jeden element pielęgnacji pozostaje absolutnie niezmienny i kluczowy, zwłaszcza wiosną i latem – ochrona przeciwsłoneczna. Filtr SPF to podstawa każdej porannej rutyny, chroniąca skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, które przyspiesza fotostarzenie, powoduje przebarwienia i zwiększa ryzyko nowotworów skóry. W ciepłe miesiące warto wybierać lekkie, nietłuste formuły, które nie zatykają porów i są komfortowe w noszeniu, nawet pod makijażem. Pamiętaj o stosowaniu filtra o szerokim spektrum (UVA i UVB) i regularnej reaplikacji co 2-3 godziny, szczególnie po kąpieli czy intensywnym poceniu się. Bez odpowiedniej ochrony przeciwsłonecznej żadna inna pielęgnacja nie będzie w pełni skuteczna.

CLINIQUE Clinique Sun SPF 30 Sunscreen Face Cream - Ochrona przeciwsłoneczna

Innowacyjna technologia SolarSmart zapewnia wysoką ochronę przeciwko postarzającym i niszczącym skutkom działania promieni UVA i UVB. Zapewnia barierę, która pomaga zapobiegać oznakom starzenia. Zawiera aktywowane promieniami słonecznymi przeciwutleniacze, które zapobiegają widocznym uszkodzeniom. Produkt delikatny i dlatego nadaje się do skóry wrażliwej. Przetestowany dermatologicznie.