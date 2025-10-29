Kolejna rozprawa ws. Lewandowski – Kucharski. Wiemy, kto zeznawał tym razem

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
żródło PAP
żródło PAP
2025-10-29 10:55

Robert Lewandowski i Cezary Kucharski dalej się sądzą. Konflikt między gwiazdą Barcelony a jego byłym menedżerem trwa. W środę, 29 października w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Środmieścia odbyła się kolejna rozprawa. Wiemy, kto zeznawał tym razem.

  • Robert Lewandowski sądzi się z Cezarym Kucharskim
  • W środę, 29 października odbyła się kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w Warszawie
  • Kto zeznawał tym razem?

Rozprawa Lewandowski – Kucharski. Kolejna osoba zeznawała przed sądem

W środę w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia odbyła się kolejna rozprawa w sporze między kapitanem piłkarskiej reprezentacji Polski Robertem Lewandowskim a jego byłym menedżerem Cezarym Kucharskim, który broni się przed oskarżeniem o szantaż.

Stawił się Kucharski, Lewandowskiego reprezentowali jego przedstawiciele prawni. Zeznawał świadek Kamil Maciej Gorzelnik. Tak jak poprzednio, rozprawa odbywała się w trybie niejawnym. Kucharski, który w latach 1998-2002 rozegrał 17 spotkań w reprezentacji Polski i zdobył trzy bramki, broni się przed oskarżeniem o szantaż.

Lewandowski kontuzjowany w meczu z Litwą. Nie zagra z Realem Madryt
16 zdjęć

O co prokuratura oskarżyła Kucharskiego?

Prokuratura Regionalna w Warszawie akt oskarżenia przeciwko byłemu menedżerowi Lewandowskiego skierowała do sądu w maju 2022 roku. Według ustaleń śledczych od września 2019 roku do września 2020 roku kilkukrotnie groził on swojemu byłemu klientowi, że rozpowszechni informacje dotyczące „rzekomych nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych należącej do pokrzywdzonego spółki prawa handlowego”.

„Kierując groźbę podejrzany zapowiadał spowodowanie postępowania karnego i rozgłoszenie wiadomości uwłaczającej czci pokrzywdzonego oraz jego żony, sugerując jednocześnie, że zachowa w tajemnicy opisane powyżej okoliczności w przypadku zapłaty przez pokrzywdzonego piłkarza kwoty 20 milionów euro” - przekazała wtedy Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Odtworzono taśmy Lewandowski – Kucharski

28 maja sąd odsłuchał nagrania spotkań stron sporu, które wykonał Lewandowski. Mają one być dowodem w sprawie karnej, w której Lewandowski jest oskarżycielem posiłkowym. Sąd musi ustalić, czy piłkarz był przez Kucharskiego rzeczywiście szantażowany.

Z treści nagrań wynika, że Kucharski kilka razy wspominał o 20 mln euro jako kwocie, za którą jest w stanie „ponieść ryzyko”. Miał sugerować, że to cena za spokój piłkarza oraz jego żony i zarzuca mu niepłacenie podatków, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Na czwartek na godzinę 10 wyznaczono termin kolejnej wokandy.

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy?
Pytanie 1 z 12
Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski?
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT LEWANDOWSKI
CEZARY KUCHARSKI