Kolejna rozprawa ws. Lewandowski – Kucharski. Wiemy, kto zeznawał tym razem

Robert Lewandowski sądzi się z Cezarym Kucharskim

W środę, 29 października odbyła się kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w Warszawie

Kto zeznawał tym razem?

Rozprawa Lewandowski – Kucharski. Kolejna osoba zeznawała przed sądem

W środę w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia odbyła się kolejna rozprawa w sporze między kapitanem piłkarskiej reprezentacji Polski Robertem Lewandowskim a jego byłym menedżerem Cezarym Kucharskim, który broni się przed oskarżeniem o szantaż.

Stawił się Kucharski, Lewandowskiego reprezentowali jego przedstawiciele prawni. Zeznawał świadek Kamil Maciej Gorzelnik. Tak jak poprzednio, rozprawa odbywała się w trybie niejawnym. Kucharski, który w latach 1998-2002 rozegrał 17 spotkań w reprezentacji Polski i zdobył trzy bramki, broni się przed oskarżeniem o szantaż.

O co prokuratura oskarżyła Kucharskiego?

Prokuratura Regionalna w Warszawie akt oskarżenia przeciwko byłemu menedżerowi Lewandowskiego skierowała do sądu w maju 2022 roku. Według ustaleń śledczych od września 2019 roku do września 2020 roku kilkukrotnie groził on swojemu byłemu klientowi, że rozpowszechni informacje dotyczące „rzekomych nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych należącej do pokrzywdzonego spółki prawa handlowego”.

„Kierując groźbę podejrzany zapowiadał spowodowanie postępowania karnego i rozgłoszenie wiadomości uwłaczającej czci pokrzywdzonego oraz jego żony, sugerując jednocześnie, że zachowa w tajemnicy opisane powyżej okoliczności w przypadku zapłaty przez pokrzywdzonego piłkarza kwoty 20 milionów euro” - przekazała wtedy Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Odtworzono taśmy Lewandowski – Kucharski

28 maja sąd odsłuchał nagrania spotkań stron sporu, które wykonał Lewandowski. Mają one być dowodem w sprawie karnej, w której Lewandowski jest oskarżycielem posiłkowym. Sąd musi ustalić, czy piłkarz był przez Kucharskiego rzeczywiście szantażowany.

Z treści nagrań wynika, że Kucharski kilka razy wspominał o 20 mln euro jako kwocie, za którą jest w stanie „ponieść ryzyko”. Miał sugerować, że to cena za spokój piłkarza oraz jego żony i zarzuca mu niepłacenie podatków, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Na czwartek na godzinę 10 wyznaczono termin kolejnej wokandy.