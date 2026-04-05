Natsu i Wojciech Kucina wyjechali razem na Mazury. To dowód na to, że są parą? [GALERIA]

Natsu i Wojciech Kucina podsycają plotki o swoim związku

Natsu i Wojciech Kucina wzbudzali ogromne zainteresowanie jako uczestnicy bieżącej edycji "Tańca z gwiazdami". Mimo że pożegnali się już z programem, temat ich relacji wcale nie cichnie. Z każdym dniem pojawiają się nowe poszlaki sugerujące, że taneczny parkiet połączył ich w sposób wykraczający poza zawodowe zobowiązania. Zaledwie parę dni po publikacji na portalu Pudelek, gdzie anonimowe źródło wyznało, że internetowa twórczyni i profesjonalny tancerz są parą, sami zainteresowani dostarczyli kolejnych powodów do domysłów. W relacjach udostępnionych na instagramowym profilu Natalii można było zauważyć, że spędza ona święta wielkanocne w towarzystwie swojego telewizyjnego partnera. Natalia Karczmarczyk i Wojciech Kucina zdecydowali się wyjechać ze stolicy!

Natsu utarła nosa niedowiarkom. Ma za sobą poważną rozmowę z Pavlović

Natsu i Wojciech Kucina spędzają Wielkanoc na Mazurach

Ostatnio Wojciech Kucina regularnie gości w mediach społecznościowych Natsu. U progu weekendu influencerka pochwaliła się porannym kadrem, na którym tancerz, ubrany jedynie w podkoszulek i spodenki, przygotowuje kawę. Taki widok wywołał falę spekulacji, że para mogła spędzić noc pod jednym dachem. Następnie Natalia zdradziła swoim obserwatorom, że wraz z Kuciną udają się na Mazury. W towarzystwie psa wybrali się do wynajętego apartamentu, gdzie wspólnie celebrują Wielkanoc. Fotografie z tego wyjazdu, udostępnione przez influencerkę, są dostępne do obejrzenia w galerii.

Czy Natsu i Wojciech Kucina są oficjalnie parą?

Wszystko wskazuje na to, że relacja Natalii Karczmarczyk i Wojciecha Kuciny szybko wyszła poza ramy tanecznych treningów. Jak donosi anonimowe źródło portalu Pudelek, oboje nie traktują już siebie jako wolnych strzelców. Wiele sugeruje, że ich relacja wkroczyła na nowy etap i niewykluczone, że wkrótce oficjalnie ogłoszą swój związek.

Natalia i Wojtek są razem i już tego nie ukrywają wśród znajomych. Wiele osób zakłada, że Natalia jest nadal singielką, ale ona bardzo szybko wyprowadza ich z błędu. Między nią a Wojtkiem szybko zaiskrzyło, ale chyba żadne z nich nie przypuszczało, że przerodzi się to w coś poważnego. Nie chcą jeszcze tego nazywać związkiem i oficjalnie ogłaszać się jako para, ale jeśli nic się między nimi popsuje, to raczej tylko kwestia czasu - zapewnia informator wspomnianego portalu.