Tak wyglądała Magda Tarnowska na ślubie. Sukienka w nieoczywistym kolorze

Początki związku Magdy Tarnowskiej i Bagiego w "Tańcu z gwiazdami"

To właśnie format "Taniec z gwiazdami" przyniósł Magdzie Tarnowskiej rozpoznawalność. Jubileuszowa, zwycięska odsłona programu okazała się dla niej przełomowa podwójnie. Jej partnerem na parkiecie był influencer Mikołaj "Bagi" Bagiński, a czujne oko fanów szybko wychwyciło iskrzenie między tą dwójką. Choć sympatycy show długo domyślali się prawdy, zakochani trzymali swój związek w tajemnicy aż do czerwca. Wtedy to para podzieliła się w internecie filmikiem z występu Kaśki Sochackiej, na którym nie ukrywali już wzajemnego uczucia. Od tego momentu tancerka i twórca internetowy chętnie pokazują się razem.

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Podczas minionego weekendu, para wybrała się na uroczystość zaślubin znajomych, prezentując idealnie dopasowane do siebie stroje. To właśnie wybór garderoby Tarnowskiej, którą już niebawem fani "Tańca z gwiazdami" znowu zobaczą w telewizji, stał się głównym tematem. Artystka zdecydowała się na szykowną suknię w barwie, która mogła łatwo zmylić obserwatorów. Momentami wydawało się, że to ona staje na ślubnym kobiercu.

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Przygotowaniami do weselnej zabawy Magda podzieliła się w sieci, publikując krótki materiał wideo, na którym obecna jest również jej mama oraz Mikołaj. Tancerka zaprezentowała się w kreacji o długim kroju, utrzymanej w subtelnym odcieniu jasnego różu, który w odpowiednim świetle mógł z powodzeniem imitować czystą biel. Bagi postawił na klasyczną elegancję, wybierając czarny garnitur, przełamany różowym krawatem, perfekcyjnie korespondującym z ubiorem ukochanej. Komentujący żartobliwie sugerują, że uwiecznione chwile to dowód na pełną akceptację influencera przez matkę tancerki.

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