"Straszny film" wraca do kin i możecie go obejrzeć wcześniej. Pełna lista pokazów przedpremierowych

Cykl zapoczątkowany niegdyś przez Keenena Ivory'ego Wayansa oraz jego braci Shawna i Marlona bił przed laty prawdziwe rekordy popularności. Kultowa seria zniknęła następnie z ekranów na bardzo długi czas, dlatego mnóstwo osób zakładało całkowity koniec tego brutalnego i mocno absurdalnego formatu komediowego. Opublikowane niedawno materiały promocyjne zapowiadają bezkompromisowy powrót czarnego humoru w najnowszej części niezwykle popularnej franczyzy.
Nowy "Straszny film" powraca do kin. Twórcy zapowiadają wielkie kontrowersje
Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami ekipy filmowej widzowie muszą przygotować się na to, że "każda granica zostanie przekroczona". Główni bohaterowie znani z poprzednich odsłon pojawią się ponownie, aby wyśmiać współczesne trendy panujące w hollywoodzkim kinie. Fabuła bezlitośnie rozprawi się z niekończącymi się remake'ami, prequelami, sequelami, spin-offami oraz produkcjami hucznie reklamowanymi jako absolutnie "ostatni rozdział" lub posiadającymi w tytule wzniosłe słowo "dziedzictwo".
Przedpremierowe pokazy "Strasznego filmu". Gdzie i kiedy odbędą się seanse?
Oficjalna premiera najnowszej odsłony cyklu została zaplanowana w całej Polsce na piątek 5 czerwca. Widzowie pragnący jednak szybciej zobaczyć produkcję będą mogli skorzystać ze specjalnych pokazów, które zaplanowano na 3 oraz 4 czerwca w największych multipleksach takich jak Multikino, Cinema City czy wybranych placówkach sieci Helios. Dodatkowo wcześniejsze projekcje udostępnią również następujące kina w mniejszych miejscowościach:
- Chodzież Noteć
- Chrzanów Sztuka
- Elbląg Światowid
- Ełk Planet Cinema
- Gdańsk Cinema1
- Gorlice Kolory
- Inowrocław Kinomax
- Jarosław Kino Na Biegunach
- Nowy Sącz Sokół
- Nysa Cinema N3D
- Oświęcim Planet Cinema
- Pabianice Tomi
- Rabka Śnieżka
- Siedlce NoveKino
- Sochaczew Odeon
- Strzelin Grażyna
- Suwałki Lumiere
- Świebodzin Maxkino
- Świecie Wrzos
- Wieluń Syrena
- Września Trójka
- Zabrze Planet Cinema
- Zakopane Sokół
- Zawiecie MOK
- Zawiercie Planet Cinema
Obsada najnowszego "Strasznego filmu". Pełna lista aktorów grających w produkcji
W nadchodzącej odsłonie popularnego komedio-horroru na ekranie pojawi się niezwykle szeroka grupa dobrze znanych aktorów. Swój wielki powrót zaliczą najważniejsi członkowie oryginalnej obsady, w tym między innymi Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans oraz Shawn Wayans. Ponadto w najnowszej produkcji wystąpią także Damon Wayans Jr., Kim Wayans, Gregg Wayans, Cameron Scott Roberts, Benny Zielke, Chris Elliott, Cheri Oteri, Heidi Gardner, Dave Sheridan, Olivia Rose Keegan, Lochlyn Munro, Savannah Lee Nassif, Ruby Snowber oraz Sydney Park.