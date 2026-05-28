Marta Wierzbicka rok po ślubie. Wreszcie pochwaliła się przystojnym mężem!

Marta Wierzbicka rok po ślubie

Marta Wierzbicka długo chroniła swoje życie prywatne, ale tym razem zrobiła wyjątek! Gwiazda "Na Wspólnej" świętowała właśnie rocznicę ślubu i przy okazji pokazała ukochanego męża. Fani są zachwyceni, bo aktorka niezwykle rzadko publikuje wspólne zdjęcia z Janem Sokolikiem. Nawet ich ślub odbył się niemal w tajemnicy! Marta przysięgła ukochanemu miłość i wierność w maju 2025 roku po siedmiu latach związku. Para postawiła na kameralną ceremonię z dala od błysku fleszy i celebryckiego zamieszania. Dopiero po fakcie aktorka opublikowała romantyczne zdjęcia i potwierdziła, że oficjalnie została żoną Jana.

Teraz, przy okazji rocznicy, Wierzbicka znów uchyliła rąbka tajemnicy. Na jej profilu pojawiło się nagranie z mężem, a fani od razu zasypali ją komentarzami. Okazało się, że tego samego dnia rocznicę mają Ewa Gawryluk i jej parter.

Wszystkiego najlepszego, my dzisiaj bawełnianą - napisała gwiazda w sieci.

Tego ślubu mogło nie być

Marta Wierzbicka przyznaje, że decyzja o ślubie nie była wcale oczywista. Jak gwiazda zdradziła w wywiadach, długo nie planowała formalizowania związku, a do zmiany decyzji skłoniły ją między innymi życiowe i zdrowotne doświadczenia. Nie obyło się też bez ślubnych wpadek i stresu, ale dziś Marta wspomina ten dzień z ogromnym sentymentem.

Bardzo lubię mówić, że mam męża. Choć to wcale nie było takie oczywiste, że weźmiemy ślub. Przez długi czas wydawało nam się, że się na to nie zdecydujemy. Jednak po siedmiu latach bycia razem podjęliśmy tę decyzję. W pewnym momencie zaczęłam źle się czuć i zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jeśli coś by się stało, to mój partner nie mógłby mnie odwiedzić i dowiedzieć się, co mi jest - opowiadała Wierzbicka w rozmowie z Plejadą.

Marta Wierzbicka wyszła za mąż! Wybrała skromną suknię i gigantyczny tort

