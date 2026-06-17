Ola Nowak bawi się w Turcji. Skok w welonie i akcja ratunkowa na środku morza

Wyjazd panieński Oli Nowak

Ola Nowak regularnie raczy swoich fanów obrazkami z ekskluzywnego życia. Jej profile w mediach społecznościowych pękają w szwach od egzotycznych wojaży, drogich ubrań i kosztownych rozrywek. Było do przewidzenia, że jej wieczór panieński nie będzie przypominał standardowej imprezy w lokalnym klubie.

Przyszła panna młoda postawiła na słoneczną Turcję, aby celebrować ostatnie chwile wolności w gronie zaufanych koleżanek. Wśród zaproszonych gościń znalazła się między innymi Andziaks, która wykorzystała okazję do spędzenia tam również czasu z rodziną.

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Od paru dni internet obiegają świeże relacje z tej wyjątkowej wyprawy. Obserwatorki mają okazję podziwiać zarówno ociekające luksusem apartamenty, jak i rozmaite niespodzianki zaplanowane specjalnie dla Oli Nowak.

Ola Nowak skoczyła do morza w welonie

Podczas wyjazdu Ola Nowak zorganizowała dla przyjaciółek rejs wzdłuż tureckich brzegów. Tego dnia influencerka zdecydowała się na tradycyjny, aczkolwiek plażowy akcent – założyła biały kostium kąpielowy i welon. Najpierw dumnie prezentowała się w takim stroju na jachcie, by chwilę później efektownie zeskoczyć do morskich fal.

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Zarówno nagrania, jak i fotografie z tego wydarzenia błyskawicznie obiegły Instagram. Internauci mogli podziwiać radosną i swobodną stronę celebrytki. Nie mogło także zabraknąć klasycznych atrybutów panieńskich imprez i specjalnych gier zaaranżowanych przez towarzyszki podróży.

Prezenty dla przyjaciółek

Przyszła panna młoda nie zapomniała o swoich gościniach. Ola Nowak wręczyła każdej zaproszonej koleżance starannie skomponowaną paczkę niespodzianek. W zestawach ukryto spersonalizowane akcesoria, a także piżamy, kosmetyczki, torby i markową odzież sportową.

Cały proces obdarowywania przyjaciółek i ich radosne reakcje influencerka zaprezentowała na swoich kanałach. Warto dodać, że relacja z wręczania upominków została oznaczona jako współpraca reklamowa.

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Narzeczony Oli nie szczędzi jej luksusów

Ślubne plany Oli Nowak od wielu miesięcy elektryzują jej fanów. Influencerka zaręczyła się z biznesmenem Maciejem Mazurkiem, który wielokrotnie udowodnił, że potrafi zaskoczyć ukochaną imponującymi gestami.

Z okazji jej trzydziestych pierwszych urodzin zafundował jej przelot helikopterem, a na koniec wręczył kluczyki do nowiutkiego Range Rovera. Teraz oboje przygotowują się do zmiany stanu cywilnego, a tureckie wakacje pokazują, że Ola zamierza celebrować ten czas z odpowiednim rozmachem.

Nieoczekiwana przygoda podczas rejsu Oli Nowak i jej przyjaciółek

Wyprawa, choć przypominała kadr z luksusowego folderu biura podróży, nie obyła się bez drobnego incydentu. Podczas morskiej przejażdżki smartfon jednej z przyjaciółek wylądował w wodzie. Urządzenie błyskawicznie zatonęło, co wymusiło natychmiastową interwencję.

Zdarzenie zostało uwiecznione i opublikowane w sieci. Odzyskanie sprzętu wymagało nurkowania pod powierzchnię morza. Na szczęście cała operacja zakończyła się pełnym sukcesem, a niefortunne zdarzenie stało się tylko wesołym wspomnieniem z ekskluzywnego wyjazdu.

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