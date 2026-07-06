Nie tylko miłość i przyjaźń. Ten darmowy e-book uczy nastolatków rozpoznawać toksyczne relacje

Merytoryczna wiedza ekspercka, prawdziwe historie idolek i idoli młodych Polek i Polaków, a wszystko napisane prostym, przystępnym językiem i podane w atrakcyjnej formie graficznie. Taki jest e-book „Pierwsze relacje”. Nie bez powodu trafił do sieci właśnie teraz.

Wakacje to dla nastolatków czas wyjazdów i intensywnych kontaktów z rówieśnikami, a relacje wpływają na odczuwanie szczęścia – mówi Super Expressowi dr Agata Stola, psychoterapeutka, specjalistka terapii seksuologicznej i uzależnień, współautorka merytoryczna e-booka.

Olga Kwiecińska, pomysłodawczyni i założycielka Fundacji Cześć Ciało, dodaje, że e-book daje młodym osobom konkretne narzędzia, by mieć wgląd w siebie, swoje decyzje i kompetencje. Niezwykle istotne jest również głośne mówienie o tym, że pierwsza i najważniejsza relacja to ta z samym sobą.

To umiejętność bycia po swojej stronie, także wtedy, gdy coś nie wychodzi. Można się jej uczyć i rozwijać, tak samo, jak każdą inną więź - tłumaczą przedstawicielki Fundacji.

W e-booku szczegółowo opisano też fundamenty udanego związku i przyjaźni. To między innymi wzajemne zaufanie i szacunek czy gotowość do rozmowy. Jest również sposób na rozpoznawanie tzw. red flags (czerwonych flag), czyli sygnałów alarmowych świadczących o tym, że dana relacja zaczyna być destrukcyjna. Jak podkreśla Kwiecińska, e-book to jednak nie tylko merytoryczna, cenna, ekspercka wiedza, ale też szczery głos młodego pokolenia.

Dla Fundacji o swoich relacjach, przyjaźniach i miłości opowiedzieli: Ignacy Liss, Bartek Kloch, Faustyna, Nita, Łukasz Bogusławski, Zuza Karcz oraz Dominik Kuc.

Dzięki temu tekst nie brzmi jak mentorski wykład zza szkolnej ławki - zaznacza na koniec Olga Kwiecińska.

Darmowego e-booka można pobrać TUTAJ.