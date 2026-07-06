Nie tylko miłość i przyjaźń. Ten darmowy e-book uczy nastolatków rozpoznawać toksyczne relacje

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-07-06 20:42

Wakacje to tylko słońce, wolność i beztroska? Nie zawsze! To również test dla… rówieśniczych relacji. Fundacja Cześć Ciało właśnie udostępniła - całkowicie za darmo - przewodnik, dzięki któremu można pomóc nastolatkom w czasie letniego, emocjonalnego rollercoastera. E-booka pobrało już ponad 30 tysięcy osób.

Merytoryczna wiedza ekspercka, prawdziwe historie idolek i idoli młodych Polek i Polaków, a wszystko napisane prostym, przystępnym językiem i podane w atrakcyjnej formie graficznie. Taki jest e-book „Pierwsze relacje”. Nie bez powodu trafił do sieci właśnie teraz.

Wakacje to dla nastolatków czas wyjazdów i intensywnych kontaktów z rówieśnikami, a relacje wpływają na odczuwanie szczęścia – mówi Super Expressowi dr Agata Stola, psychoterapeutka, specjalistka terapii seksuologicznej i uzależnień, współautorka merytoryczna e-booka. 

Olga Kwiecińska, pomysłodawczyni i założycielka Fundacji Cześć Ciało, dodaje, że e-book daje młodym osobom konkretne narzędzia, by mieć wgląd w siebie, swoje decyzje i kompetencje. Niezwykle istotne jest również głośne mówienie o tym, że pierwsza i najważniejsza relacja to ta z samym sobą.

To umiejętność bycia po swojej stronie, także wtedy, gdy coś nie wychodzi. Można się jej uczyć i rozwijać, tak samo, jak każdą inną więź - tłumaczą przedstawicielki Fundacji. 

W e-booku szczegółowo opisano też fundamenty udanego związku i przyjaźni. To między innymi wzajemne zaufanie i szacunek czy gotowość do rozmowy. Jest również sposób na rozpoznawanie tzw. red flags (czerwonych flag), czyli sygnałów alarmowych świadczących o tym, że dana relacja zaczyna być destrukcyjna. Jak podkreśla Kwiecińska, e-book to jednak nie tylko merytoryczna, cenna, ekspercka wiedza, ale też szczery głos młodego pokolenia.

Dla Fundacji o swoich relacjach, przyjaźniach i miłości opowiedzieli: Ignacy Liss, Bartek Kloch, Faustyna, Nita, Łukasz Bogusławski, Zuza Karcz oraz Dominik Kuc.

Dzięki temu tekst nie brzmi jak mentorski wykład zza szkolnej ławki - zaznacza na koniec Olga Kwiecińska.

Darmowego e-booka można pobrać TUTAJ.

Daniel Olbrychski traktowany po królewsku na planie "Rancza"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki