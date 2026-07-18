Kylian Mbappé i jego dziewczyna Ester Expósito. Romantyczna randka w czasie mundialu

Kylian Mbappé i aktorka Ester Expósito spotykają się już od kilku miesięcy.

Hiszpańskie media publikowały zdjęcia ze wspólnych wakacji potwierdzające ich zażyłość.

Teraz aktorka specjalnie dla Francuza przyleciała na mundial, choć... nie interesuje się futbolem.

Francja i Hiszpania żyją romansem Kyliana Mbappe i popularnej aktorki Ester Exposito. Pierwsze plotki wybuchły po wspólnym weekendzie w Paryżu – mieście, z którego pochodzi piłkarz. W stolicy Francji widziano ich razem na romantycznej kolacji w restauracji z widokiem na Wieżę Eiffla, w barze Pullman i w luksusowym hotelu Le Royal Monceau. Świadkowie mówili o pocałunkach, bliskości i spojrzeniach pełnych chemii.

Hiszpańskie media ruszyły lawinowo: "Hola!" opublikowała ekskluzywne zdjęcia pary wychodzącej z prywatnego odrzutowca po powrocie do Madrytu. "SEMANA" poszła dalej, pokazując niepublikowane fotki z kręgielni, gdzie Kylian Mbappé i Ester Expósito bawili się jak zakochana para: uśmiechy, dotyk, ewidentna zażyłość.

Potem Ester Exposito pojawiła się w loży VIP na meczu Realu Madryt na Santiago Bernabeu. A prawdziwa bomba wybuchła, kiedy paparazzi upolowali parę na wspólnym urlopie. Piłkarz i aktorka pływali razem na luksusowym jachcie przy wybrzeżu Sardynii.

Ogromna awantura w Realu po zdjęciach Mbappe na jachcie z hiszpańską aktorką! Kibice są wściekli!

GALERIA: Zjawiskowa Ester Exposito, nowa dziewczyna Kyliana Mpappe

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Kylian Mbappe i Ester Exposito nie potwierdzili oficjalnie, że tworzą parę, ale ich zachowanie mówi samo za siebie. Hiszpańska aktorka przyleciała do USA, aby obejrzeć na żywo popisy Francji w meczu ze Szwecją. Po strzelonym golu piłkarz posłał dyskretnego całusa w stronę loży VIP, w której siedziała jego ukochana. Ta zareagowała entuzjastycznie.

Kibice już zastanawiali się, komu Ester Exposito będzie kibicować w półfinale Francja - Hiszpania. Zapytana, czy interesuje się piłką nożną, aktorka odparła bez owijania w bawełnę: - Szczerze mówiąc, nie za bardzo...

Kim jest Ester Exposito, nowa dziewczyna Kyliana Mbappe?

Ester Expósito ma 26 lat. To jedna z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Grała w serialu „Élite”, w którym zdobyła miliony fanów. Wystąpiła w filmach i kampaniach marek luksusowych. Ma prawie 25 milionów obserwujących na Instagramie. Kylian Mbappé po transferze do Realu w 2024 roku skupiał się na karierze. Nie miał oficjalnej partnerki od lat. Teraz jednak zakochał się po uszy.