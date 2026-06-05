Steczkowska olśniła Opole! Różowy błysk i czarna "Gaja" omotały widzów. Oczy nie nadążały!

W 2026 roku koncert z okazji 30-lecia pracy artystycznej urządziła na scenie Justyna Steczkowska. To właśnie tam wokalistka stawiała pierwsze kroki, a sama Irena Santor mówiła o jej debiucie debiut słynnym zdaniem: „nie zgubmy tej perły”. I miała rację!

Steczkowska w boskiej formie!

Artystka wróciła do Opola po kilku latach nieobecności. Justyna Steczkowska zaplanowała spektakularny powrót na scenę Opola. Jej specjalny występ z okazji 30-lecia działalności artystycznej w piątek, 5 czerwca 2026 roku olśniewał!

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Justyna Steczkowska wpadła na scenę w różowej, cekininowej sukience i wykonała swoje najstarsze przeboje w nowych, nowoczesnych aranżacjach. Nie było przerwy, a gwiazda wróciła w czarnym, mrocznym stroju i całą masą tancerzy. Najnowsze hity gwiazdy śpiewała już cała publiczność w Opolu!

"Sto lat" dla Steczkowskiej

Kiedy artystka odbierała nagrodę za 30-lecie pracy artystycznej, cały amfiteatr na stojąco odśpiewał jej "sto lat!".

Justyna Steczkowska z trudem powstrzymywała łzy. Była naprawdę wzruszona!

Finałem występu Steczkowskiej było wykonanie jej eurowizyjnego hitu "Gaja". Była obłdna choreografia, tłum tancerzy na scenie, a Justyna odleciała dosłownie pod niebiosa. Zobaczcie to wszystko w naszej galerii zdjęć.

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Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska w Opolu