Gwiazdy drugiego dnia Opola 2026. Elegancki Sargis, prześwitująca bluzka Patrycji Markowskiej - ZDJĘCIA

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu trwa, a drugiego dnia nie zabrakło emocji i oczywiście gwiazd. Na scenie wystąpili m.in. Patrycja Markowska, Michał Wiśniewski, Kamil Bednarek, Dariusz Szlagor (Vix.N), Krzysztof Iwaneczko i triumfujący Sargis, a także świętująca swe 30-lecie Justyna Steczkowska. Kreacje gwiazd zrobiły wrażenie.

Sebastian Fabijański Festiwal Opole 2026

Opole 2026 - gwiazdy na scenie i 30-lecie Justyny Steczkowskiej. Takie kreacje pokazali drugiego dnia

Justyna Steczkowska obchodzi w Opolu 30-lecie swej kariery i z tej okazji zaplanowano specjalny recital, podczas którego wokalistka zaprezentowała swoje najsłynniejsze utwory - w tym "Oko za oko", "Dziewczynę szamana", "Za karę" oraz oczywiście słynną "Gaję". Gwiazda pojawiła się na scenie w kilku kreacjach, a największe wrażenie z pewnością robiła ta czerwona.

Patrycja Markowska postawiła na bardziej casualową stylizację, której głównym elementem był prześwitujący top. Michał Wiśniewski jak zawsze postawił na wyrazistą, charakterną stylówkę, zaś król wieczoru Sargis zaprezentował się skromnie i z klasą. Stylizacje gwiazd znajdziecie w poniższej galerii.

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Opole 2026 - wielki triumf Sargisa

Drugi dzień Opola 2026 należał do Sargisa, który zatriumfował w konkursie Premiery. Jego utwór "Ziemia" zachwycił zarówno jurorów, jak i telewidzów i tym samym wokalista zgarnął aż 65 tysięcy złotych.

Wracam tu po 7 latach. Mamy to! Do zobaczenia, jesteście wspaniali! - powiedział zwycięzca.

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Wręczono też nagrody dodatkowe, które powędrowały w ręce Dariusza Szlagora (Vix.N) - za tekst oraz Krzysztofa Iwaneczko - za muzykę. Na scenie w Opolu drugiego dnia wystąpili:

Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska - "Fale"

Darya i Sebastian Fabijański - "Nieidealna"

Krzysztof Iwaneczko - "Zatrzymaj się"

Poparzeni Kawą Trzy - "Twoje oczy"

Sargis - "Ziemia"

Maciej Skiba - "Wołam"

Kuba Szmajkowski - "Porto"

Vix.N - "Stara dusza"

Michał Wiśniewski - "Do moich dzieci"

Jasiek Piwowarczyk - "Halo Houston"

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