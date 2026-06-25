Wygrała "Taniec z Gwiazdami" i oddała nagrodę na WOŚP, teraz może wrócić do programu. Tak Agata Kulesza wytańczyła sukces [GALERIA]

Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami" w listopadzie 2008 roku, co jest jednym z najbardziej ikonicznych momentów w historii polskiej wersji programu. Ceniona aktorka zdobyła Kryształową Kulę osiemnaście lat temu, a swoją nagrodę – luksusowe, sportowe auto – przekazała na cele charytatywne. Niedawno pojawiła się w show w roli gościnnego jurora, jednak niewykluczone, że zajmie to stanowisko na stałe po odejściu Ewy Kasprzyk. Warto zatem cofnąć się w czasie i przypomnieć jej taneczne zmagania.

"Taniec z Gwiazdami" w fazie zmian. Agata Kulesza faworytką do zastąpienia Ewy Kasprzyk w jury

To już pewne – w jesiennej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wśród jurorów zabraknie Ewy Kasprzyk. Telewizja Polsat wciąż szuka następcy lub następczyni słynnej aktorki. Jak informuje "Fakt", trwają negocjacje z kilkoma potencjalnymi jurorami. Nie jest również wykluczone, że produkcja zdecyduje się na powrót do trzyosobowego składu sędziowskiego. Widzowie tymczasem gorąco kibicują Agacie Kuleszy, która w ósmym odcinku ostatniego sezonu z powodzeniem zastąpiła Kasprzyk, wykazując się ogromnym profesjonalizmem, ale i empatią wobec uczestników. Według informacji "Super Expressu", aktorka jest wyraźną faworytką samego Edwarda Miszczaka.

Tak aktorka wygrała program. Sypały się maksymalne noty

Plotki o nowej, jurorskiej roli, którą może otrzymać wkrótce Agata Kulesza, to doskonała okazja do przypomnienia jej drogi po Kryształową Kulę. Aktorka wielokrotnie podkreślała, że w 2008 roku nie cieszyła się jeszcze ogromną popularnością, która nadeszła dopiero później, i nie liczyła na wygraną. Na parkiecie towarzyszył jej Stefano Terrazzino.

Zmagania rozpoczęli od quickstepa, za którego otrzymali 32 punkty. Kolejne występy przynosiły coraz wyższe oceny. Ogniste tango już w drugim odcinku zagwarantowało im maksymalną liczbę 40 punktów, co udało im się powtórzyć jeszcze kilkakrotnie w ciągu edycji, w tym trzy razy z rzędu. W finale ósmej odsłony "Tańca z Gwiazdami" zmierzyli się z Natalią Lesz i Łukaszem Czarneckim. Choć konkurencyjna para zdobyła o jeden punkt więcej od jurorów, to głosy widzów zadecydowały o triumfie Kuleszy i Terrazzino. Archiwalne zdjęcia z ósmej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Agata Kulesza oddała wygrane porsche na WOŚP. Sama jeździła Renault

Po zakończeniu programu gwiazda nigdy nie zasiadła za kierownicą wygranego porsche. Model Boxster został od razu przekazany na aukcję na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ten szlachetny gest odbił się szerokim echem w mediach. W niedawnym wywiadzie u Żurnalisty Agata Kulesza wyznała, że jej decyzja wywołała lawinę spekulacji na temat tego, czym w takim razie jeździ na co dzień. Śledzący ją paparazzi odkryli, że triumfatorka "Tańca z Gwiazdami" poruszała się... Renault Kangoo. Agata Kulesza do dziś jest przekonana o słuszności swojego wyboru i cieszy się z dobrego uczynku.

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