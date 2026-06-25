Paulina Sykut-Jeżyna reaguje na odejście Ewy Kasprzyk z "Tańca z Gwiazdami". "Zżyliśmy się"

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-06-25 8:00

Ewa Kasprzyk nie będzie już jurorką w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Polsat potwierdził, że aktorka odchodzi z programu z powodu licznych zobowiązań zawodowych. Głos zabrała już Paulina Sykut-Jeżyna. Prowadząca nie ukrywa, że wiadomość nie była dla niej dużym zaskoczeniem: "przywykliśmy też do tego, że dużo się zmienia dookoła".

Ewa Kasprzyk żegna się z "Tańcem z Gwiazdami"

Plotki o zmianach w jury "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" krążyły od kilku tygodni. W maju Edward Miszczak nie chciał jeszcze przesądzać, czy skład programu się zmieni. Teraz wszystko jest już jasne. 24 czerwca Polsat ogłosił, że Ewa Kasprzyk odchodzi z programu. Aktorka zasiadała w jury od 2024 roku. Stacja przekazała, że decyzja ma związek z jej napiętym grafikiem i kolejnymi zawodowymi projektami.

Sama zainteresowana dzień przed oficjalnym komunikatem pokazała w sieci zdjęcie z planu filmowego. Widać było na nim kamper, a w opisie pojawiły się hasła: "tajemniczy projekt", "film" i "przyszłość". Ewa Kasprzyk gra też w spektaklu Teatru Gudejko. Przedstawienia zaplanowano aż do września, również na niedzielne popołudnia. To właśnie wtedy Polsat emituje kolejne odcinki tanecznego show.

Przeczytaj także: Ewa Kasprzyk odchodzi z "Tańca z Gwiazdami". Tak zareagowali na to widzowie. Wskazują na jedno

Paulina Sykut-Jeżyna skomentowała decyzję aktorki

Paulina Sykut-Jeżyna od lat prowadzi "Taniec z Gwiazdami" razem z Krzysztofem Ibiszem. W rozmowie z Jastrząb Post przyznała, że dopiero zobaczyła informacje o odejściu Kasprzyk.

Tym bardziej że to jest na świeżo bardzo. Widziałam te informacje w internecie. Zżyliśmy się na pewno wszyscy przez kilka edycji, ale chyba przyzwyczailiśmy się, że jest taka cykliczność, że z jednymi widzimy się przez jakiś czas, a później oni odchodzą do swoich projektów. Niektóre gwiazdy są w tańcu, a później ich nie ma. My z Krzyśkiem w zasadzie przywykliśmy też do tego, że dużo się zmienia dookoła

- mówi Paulina Sykut-Jeżyna w rozmowie z Jastrząb Post.

Prowadząca podkreśliła, że dobrze rozumie decyzję aktorki. Wie, że Ewa Kasprzyk ma wiele ciekawych projektów, które wymagają pełnego zaangażowania.

Sykut-Jeżyna będzie miło wspominać współpracę z Kasprzyk

Paulina Sykut-Jeżyna nie kryje, że będzie miło wspominać wspólną pracę na planie. Jak mówi, przez kilka edycji zdążyły się dobrze poznać.

Cieszę się, że mogłyśmy się bliżej poznać i spędzić tych kilka edycji na planie razem, bo nie ma nic wspanialszego, jak poznawanie innych ciekawych ludzi i dzielenie z nimi emocjonalnych chwil. Takich chwil wspólnych mieliśmy całkiem sporo

- dodała Paulina Sykut-Jeżyna w rozmowie z portalem.

Paulina Sykut-Jeżyna w bordowej sukni, Krzysztof Ibisz w czarnym smokingu i Ewa Kasprzyk w błyszczącej, złotej sukience pozują na tle niebieskiej ścianki programu Taniec z Gwiazdami. Artykuł o odejściu Ewy Kasprzyk z show przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 29
Paulina Sykut-Jeżyna podbiła parkiet "Tańca z Gwiazdami". Występ prowadzącej to absolutny hit!
Sonda
Lubisz taneczne show Polsatu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PAULINA SYKUT-JEŻYNA
EWA KASPRZYK