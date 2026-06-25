Paulina Sykut-Jeżyna reaguje na odejście Ewy Kasprzyk z "Tańca z Gwiazdami". "Zżyliśmy się"

Ewa Kasprzyk żegna się z "Tańcem z Gwiazdami"

Plotki o zmianach w jury "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" krążyły od kilku tygodni. W maju Edward Miszczak nie chciał jeszcze przesądzać, czy skład programu się zmieni. Teraz wszystko jest już jasne. 24 czerwca Polsat ogłosił, że Ewa Kasprzyk odchodzi z programu. Aktorka zasiadała w jury od 2024 roku. Stacja przekazała, że decyzja ma związek z jej napiętym grafikiem i kolejnymi zawodowymi projektami.

Sama zainteresowana dzień przed oficjalnym komunikatem pokazała w sieci zdjęcie z planu filmowego. Widać było na nim kamper, a w opisie pojawiły się hasła: "tajemniczy projekt", "film" i "przyszłość". Ewa Kasprzyk gra też w spektaklu Teatru Gudejko. Przedstawienia zaplanowano aż do września, również na niedzielne popołudnia. To właśnie wtedy Polsat emituje kolejne odcinki tanecznego show.

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Paulina Sykut-Jeżyna skomentowała decyzję aktorki

Paulina Sykut-Jeżyna od lat prowadzi "Taniec z Gwiazdami" razem z Krzysztofem Ibiszem. W rozmowie z Jastrząb Post przyznała, że dopiero zobaczyła informacje o odejściu Kasprzyk.

Tym bardziej że to jest na świeżo bardzo. Widziałam te informacje w internecie. Zżyliśmy się na pewno wszyscy przez kilka edycji, ale chyba przyzwyczailiśmy się, że jest taka cykliczność, że z jednymi widzimy się przez jakiś czas, a później oni odchodzą do swoich projektów. Niektóre gwiazdy są w tańcu, a później ich nie ma. My z Krzyśkiem w zasadzie przywykliśmy też do tego, że dużo się zmienia dookoła

- mówi Paulina Sykut-Jeżyna w rozmowie z Jastrząb Post.

Prowadząca podkreśliła, że dobrze rozumie decyzję aktorki. Wie, że Ewa Kasprzyk ma wiele ciekawych projektów, które wymagają pełnego zaangażowania.

Sykut-Jeżyna będzie miło wspominać współpracę z Kasprzyk

Paulina Sykut-Jeżyna nie kryje, że będzie miło wspominać wspólną pracę na planie. Jak mówi, przez kilka edycji zdążyły się dobrze poznać.

Cieszę się, że mogłyśmy się bliżej poznać i spędzić tych kilka edycji na planie razem, bo nie ma nic wspanialszego, jak poznawanie innych ciekawych ludzi i dzielenie z nimi emocjonalnych chwil. Takich chwil wspólnych mieliśmy całkiem sporo

- dodała Paulina Sykut-Jeżyna w rozmowie z portalem.

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