Ewa Kasprzyk odchodzi z "Tańca z Gwiazdami". Tak zareagowali na to widzowie. Wskazują na jedno

Ewa Kasprzyk w "Tańcu z Gwiazdami"

Ewa Kasprzyk to ikona polskiego kina i teatru, znana z ról wyrazistych, pewnych siebie i pełnych temperamentu kobiet. Widzowie pokochali ją m.in. za kultowe kreacje w komediach "Kogel-mogel" czy "Kariera Nikosia Dyzmy".

Ewa Kasprzyk dołączyła do jury „Tańca z Gwiazdami” od 14. edycji emitowanej w Polsacie, która wystartowała wiosną 2024 roku (wtedy program przeszedł spory lifting i wymieniono niemal cały skład sędziowski). Internauci odbierali ją głównie jako kobietę, która skupiała się głównie na emocjach wokół tańca, a nie na technice.

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Ewa Kasprzyk odchodzi z "Tańca z Gwiazdami". Tak zareagowali widzowie

"Super Express" już wcześniej informował, że prawdopodobnie Ewa Kasprzyk odchodzi z "Tańca z Gwiazdami". Oficjalnie ogłoszono to 24 czerwca 2026 roku na oficjalnym fanpage programu. Fani już wcześniej wskazywali, że po jednorazowej zamianie na Agatę Kuleszę - preferują aktorkę na stałe miejsce za Kasprzyk. Na razie produkcja nie komentuje tej sprawy.

- Dziękuje Ewie za te pięć edycji „Tańca z Gwiazdami” podczas których z pasją i ogromnym zaangażowaniem pełniła rolę jurorki. Znajomość kunsztu aktorskiego pozwoliła jej oceniać nie tylko taneczne umiejętności naszych gwiazd, ale też ogólny wyraz artystyczny ich występów. Jako jurorka zasłynęła z błyskotliwego poczucia humoru a swoimi komentarzami potrafiła rozładować każdą stresującą sytuację - powiedział Miszczak.

Fani nie ukrywają swojego zaskoczenia odejściem aktorki. Większość z nich wyraża ogromny smutek z tego powodu. Pojawił się tez ogrom komentarzy wskazujących, kto może zastąpić Ewę Kasprzyk. Choć większość chce Agatę Kuleszę, pojawiło się też nazwisko... Bagiego. Młody influencer wygrał jedną z edycji Tańca z Gwiazdami. Patrząc jednak na obecny konflikt między nim a Miszczakiem - to raczej nie jest prawdopodobne.

Jakie komentarze pojawiły się pod social mediami?

"Jako aktorkę bardzo ją lubię i doceniam jej cały dorobek artystyczny, natomiast jako jurorka dla mnie nie sprawdziła się i była najsłabszą z oceniających ze wszystkich edycji tego programu 😉"

"Niech będzie, że przez nadmiar obowiązków 😉 W każdym razie dobrze się stało"

Bardzo dobra decyzja 🙂 Nie pasowała Pani do tego składu."

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