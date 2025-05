Doda pracowała już jako 13-latka. To, co wtedy przeżyła, na zawsze ją zmieniło

Choć dziś Doda kojarzona jest przede wszystkim z odważnym wizerunkiem, sceniczną energią i wieloletnią obecnością w mediach, jej droga do sukcesu nie była łatwa. W rozmowie z "Super Expressem" piosenkarka wróciła do momentu, gdy jako nastolatka trafiła do zespołu musicalowego "Metro". Mimo młodego wieku musiała sprostać wymaganiom profesjonalnego teatru, który działał na zupełnie innych zasadach niż dziecięce grupy artystyczne.

Doda wyjawiła prawdę na temat początków kariery. Szok, co wyszło na jaw

W wywiadzie Doda podkreśliła, że miała zaledwie 13 lat, kiedy rozpoczęła swoją przygodę z musicalem "Metro". Przebywając w otoczeniu dorosłych artystów, musiała szybko nauczyć się funkcjonowania w środowisku pełnym presji, dyscypliny i zawodowych oczekiwań.

Jeżeli chodzi o musical "Metro", to miałam wtedy 13 lat i to był bardzo ciężki etap mojego życia, bo byłam sama, bez rodziców w teatrze dla dorosłych... w sensie, że to nie był dziecięcy teatr. Wykonywałam pracę dorosłego, będąc nastolatką, która dopiero wtedy dojrzewała, ale nauczyło mi to bardzo dużo i do tej pory wykorzystuję te lekcje - powiedziała w rozmowie z nami Doda.

Pomimo trudnych warunków i ogromnego stresu związanego z odpowiedzialnością sceniczną, artystka nie żałuje tych doświadczeń. Wręcz przeciwnie – uważa je za jedną z najważniejszych lekcji życia. To właśnie wtedy, jak sama mówi, nauczyła się radzenia sobie z tremą i presją, które dziś są nieodłącznym elementem jej kariery.

Szybko wydoroślałam - to na pewno. Nauczyłam się też dysponować takimi zasobami, które umożliwiają mi walkę ze stresem, który jest ogromny na scenie. Jak się tego nauczysz jako dziecko - to później ta scena i publiczność nie jest w stanie cię sparaliżować - wyznała "Super Expressowi" Rabczewska.

Rozmawiała Julita Buczek

