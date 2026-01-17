Leśne wille gwiazd! To nie są zwykłe domy. Królują marmury, betony i nowoczesne meble. Zazdrościcie?

Domy gwiazd, nie tylko hollywoodzkich, również tych z naszego podwórka, to zazwyczaj nie są klitki ulokowane na końcu świata. A nawet jeśli ich leśne "chatki" wybudowano pośrodku niczego, to nie ze względu na niską cenę działki, ale możliwość ucieczki od gwaru miasta. Wspomniana Julia Wieniawa kupiła dom niedaleko Serocka tuż przy Zalewie Zegrzyńskim. W swoim lokum pod Warszawą wreszcie znalazła chwilę spokoju.

To jest miejsce totalnie w środku lasu, ja tam tak odpoczywam, bardzo potrzebowałam tego. Potrzebuję czasu sama ze sobą i zaczęłam go lubić, bo kiedyś bałam się tej ciszy - mówiła o domu, który urządziła na bogato.

Luksusowa łazienka jest cała w marmurach, stanęła tam wanna w stylu retro. Jest nawet siłownia.

Nie tylko Wieniawa uciekła do lasu. Swoje domy w lesie mają i inne gwiazdy

Las i głusza przyciągają gwiazdy jak mało co. Nie tylko Wieniawa zdecydowała się ulokować swój dom do relaksu w otoczeniu przyrody. Maria Sadowska przez sześć ostatnich lat budowała wymarzony dom na Suwalszczyźnie. W tym roku wreszcie się do niego wprowadziła. Wnętrza zachwycają stylem boho.

Kilka lat temu pod miasto przeniosła się też Margaret. Na działkę w środku lasu ściągnęła drewnianą holenderkę. Sama śmieje się, że urządziła ją jak prawdziwe muzeum sztuki nowoczesnej. Są tam designerskie meble, oryginalne lampy i całe studio nagraniowe. Piosenkarka tworzy tam nowe piosenki. Oprócz chatki pod Warszawą artystka ma też mieszkanie w centrum stolicy i dom, który pieszczotliwie nazywa "ruderą" - na plaży w Hiszpanii.

Mikołaj Roznerski, gwiazdor "M jak miłość", dwa lata temu wybudował ekologiczny dom na skraju lasu pod Warszawą. I pokochał wiejskie życie. Rąbie drzewo, oddycha świeżym powietrzem i odpoczywa.

Agnieszka Dygant też postanowiła uciec od miejskiej dżungli. Przed świętami Bożego Narodzenia pokazała wnętrza swojego domu, który wybudowała 60 km od stolicy. Królują w nim marmury i drewno. A z okien widać leśne drzewa. Tylko pozazdrościć.

