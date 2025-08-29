Coraz więcej polskich gwiazd decyduje się na życie poza miastem. Cisza, natura i brak sąsiadów stają się kuszącą alternatywą dla miejskiego pędu i paparazzich. Jedną z pierwszych, które otwarcie opowiedziały o takiej decyzji, jest Julia Wieniawa. Artystka kupiła dom położony w samym sercu lasu i od tego czasu pokazuje fanom, jak wygląda jej codzienność w tej niecodziennej scenerii.

Zobacz też: AI Miss Polskiego Show-Biznesu 2025. Sztuczna inteligencja zrobiła wybory! Oto gwiazdy, które podbiły ranking

Julia Wieniawa ma dom w środku lasu. Wcale nie wygląda jak z horroru

Julia Wieniawa w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim zdradziła, że dom nie jest tylko miejscem odpoczynku, ale również pracy. W jego wnętrzu powstało prywatne studio muzyczne, które pozwala jej nagrywać nowe projekty bez konieczności wyjazdów do Warszawy.

Ostatnio gwiazda opublikowała serię zdjęć, które szybko obiegły internet. Można na nich zobaczyć, jak relaksuje się na ogromnej kanapie, ćwiczy w przestronnym salonie, spaceruje z ukochanym psem po leśnych ścieżkach i korzysta z prywatnej sauny. Wieniawa podpisała je krótko: "Home sweet home". Reakcja fanów była natychmiastowa. Pod postem pojawiły się setki komentarzy pełnych zachwytu: "Ten widok to marzenie!", czy "Prawdziwa oaza spokoju i energii" - pisali obserwatorzy.

Julia nie jest jedyną osobą publiczną, która zdecydowała się na taki krok. Podobne posiadłości mają już inne gwiazdy. Trend na dom w lesie nabiera rozpędu, a eksperci rynku nieruchomości zauważają, że dla wielu artystów to nie tylko sposób na prywatność, ale też symbol prestiżu. Wybór takiej lokalizacji nie zawsze wiąże się jednak z wygodą. Brak komunikacji publicznej, ograniczony dostęp do sklepów czy dłuższy czas dojazdu do miasta mogą być uciążliwe. Jednak dla wielu gwiazd te niedogodności są ceną, jaką gotowe są zapłacić za wolność i spokój.

Zobacz też: Powabna Julia Wieniawa gra zgrabnymi nogami na fotkach z wakacji. "Tak wypoczywają gwiazdy"

Zobacz naszą galerię: Julia Wieniawa zamieszkała w lesie

Sonda Julia Wieniawa jest dobrą aktorką? TAK NIE NIE WIEM