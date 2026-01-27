Syn Mlynkovej i Nowickiego ma już 22 lata. Do kogo jest bardziej podobny? Ależ wyrósł

Iwona Janczewska
2026-01-27 12:48

Halina Mlynkova podzieliła się z fanami wyjątkowym, pełnym emocji kadrem. Artystka opublikowała w sieci zdjęcie swojego 22-letniego syna, do którego dołączyła osobisty wpis. W kilku zdaniach wróciła wspomnieniami do dnia jego narodzin, przywołując chwile, które - mimo upływu lat - wciąż są dla niej niezwykle ważne.

Halina Mlynkova była przed laty wokalistką w zespole Brathanki, a jej przebój "Czerwone korale" nuciła cała Polska. Choć po rozpoczęciu kariery solowej nie powtórzyła już tamtego sukcesu, nie zniknęła ze sceny - regularnie koncertuje i utrzymuje stały kontakt z publicznością. Niedawno w mediach społecznościowych opublikowała ona zdjęcie swojego starszego syna. Okazja była wyjątkowa, bo Piotr skończył 22 lata. W swoim poście Halina Mlynkova nie kryła emocji. Wspominała dzień porodu, pogodę i uczucia, które jej towarzyszyły w chwili narodzin pierworodnego syna.

Mój skarb… dzisiaj kończy 22 lata…. Wtedy też był piątek, bardzo podobna pogoda, tylko ja 22 lata młodsza…Jak by to było wczoraj… Każda minuta, obraz i myś z tego dnia jest ze mną do dnia dzisiejszego. Wpatrywałam się w Piotrka godzinami, próbując sobie wyobrazić, jak będzie wyglądać, jako dorosły. To wielki dar, że jest🥺🤭❤️ …życzenia osobiście😉🫶

- napisała Halina Mlynkova na Instagramie i opublikowała zdjęcie dorosłego już syna.

Internauci szybko ocenili, że Piotr bardzo przypomina swoją sławną mamę.

Podobny do mamy. Dużo szczęścia i radości

Cała Mama❤️

W komentarzach nie brakowało też życzeń urodzinowych dla syna Halinki. Do których i my się przyłączamy.

Życie prywatne Haliny Mlynkovej

Zainteresowanie mediów od dawna budzi jednak nie tylko twórczość Haliny Mlynkovej, ale też jej życie prywatne. Piosenkarka jest mamą dwóch synów. Młodszy Leo, owoc związku z Marcinem Kindlą, niebawem skończy 5 lat. Starszy - Piotr - urodził się w 2004 roku i jest synem Haliny Mlynkovej oraz Łukasza Nowickiego.

Wokalistka i Łukasz Nowicki byli małżeństwem przez prawie dekadę, a ich relacja uchodziła za idylliczną. Para doczekała się syna Piotra w 2004 roku, jednak w 2012 roku ogłosili rozstanie. Decyzja o rozwodzie była szeroko komentowana w mediach, ale oboje starali się rozwiązać sprawę z klasą, chroniąc Piotra przed medialnym szumem.

