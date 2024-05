Kim jest Piotr, 20-letni syn Haliny Mlynkovej i Łukasza Nowickiego?

Halina Mlynkowa i Łukasz Nowicki pobrali się w 2003 roku. Rok później na świat przyszedł ich syn Piotr, dziś już dorosły mężczyzna. Co nie jest zaskoczeniem, syn byłej wokalistki zespołu Brathanki ma talent artystyczny. Drogą mamy na razie jednak nie poszedł. - Piotrek jest bardzo uzdolniony, przede wszystkim muzycznie, natomiast nie do końca chciał swój talent rozwijać. Czasami tak jest... Poszedł trochę inną drogą i chce pracować z drugiej strony kamery - mówiła jakiś czas temu Halina Mlynkova w rozmowie z Plejadą. Okazuje się, że chłopak potrafi wyciągnąć z tego dobre pieniądze. - Jego pasją jest montaż internetowy i gry komputerowe. Montuje m.in. trailery do serwerów gier komputerowych, współpracuje z youtuberami. W świecie twórców internetowych jest znaną postacią, ma sporo pracy dodatkowej i fajnie sobie zarabia - wyjawiła jego słynna mama.

Halina Mlynkova związki, dzieci. Starszy syn to ultraprzystojniak

Piosenkarka po rozwodzie z Łukaszem Nowickim była żoną producenta muzycznego Leszka Wronki. Ten związek jednak także nie przetrwał próby czasu. Później artystka związała się z wokalistą Marcinem Kindlą, a trzy lata temu parze urodził się drugi syn - Leo, który jest o 17 lat młodszy od swojego przyrodniego brata. Halina Mlynkova swoich synów traktuje równo. Wiadomo, że mały Leo wymaga szczególnej uwagi. Z Piotrem natomiast matka ma szczególną - dojrzałą - relację. Była wokalistka grupy Brathanki właśnie pokazała swojego starszego syna na Instagramie. Zobaczyliśmy chłopaka po wielu latach i przecieramy oczy ze zdumienia. Piotr wyrósł na prawdziwego ultraprzystojniaka. - Moja duma - tak podpisała fotografię piosenkarka. Kobiety obserwujące profil Haliny Mlynkowej są zachwycone urodziwym młodzieńcem. "Jaki on przystojny", "Superprzystojny synek", "Tylko pozazdrościć takiej dumy" - pisały fanki.

