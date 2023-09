Halina Mlynkova - związki, małżeństwa, dzieci

Halina Mlynkova po dwóch finalnie nieudanych małżeństwach odnalazła szczęście u boku Marcina Kindli. Dwa lata temu urodził im się synek Leo. To drugie dziecko byłej wokalistki grupy Brathanki. Jej pieerwszy syn - Piotr - urodził się aż 17 lat przed bratem. Jego ojcem jest pierwszy mąż Haliny Mlynkovej - Łukasz Nowicki, znany m.in. z programu "Pytanie na śniadanie" w TVP. Z Nowickim piosenkarka rozwiodła się w 2012 roku, po dziewięciu latach małżeństwa. Drugim mężem Haliny Mlynkovej był producent muzyczny Leszek Wronka. Mieli razem być do końca życia, a wytrzymali tylko pięć lat. Rozwiedli się w 2020 roku. Teraz była wokalistka grupy Brathanki w rozmowie z Żurnalistą opowiedziała o swoim dawnym związku. Nie wiadomo, o którego partnera jej chodzi, ale sporo wskazuje na to, że może to być Łukasz Nowicki.

Halina Mlynkova o związku: "Naprawdę walczyłam bardzo mocno"

Ze słów piosenkarki może wynikać, że chciała jeszcze być w związku, o którym opowiada. - Naprawdę walczyłam bardzo mocno. Gdy tak się dzieje, wtedy zatracasz siebie. Przestajesz siebie szanować, ponieważ pozwalasz na rzeczy, na które normalnie człowiek nie powinien pozwalać, żeby to wszystko przetrwało - wyznała Halina Mlynkova. - Bardzo chciałam, żeby poważna relacja przetrwała. Jak dokonałam już jakiegoś życiowego wyboru, jakim jest ślub itd., to walczyłam do samego końca. Czasami są takie momenty, że albo wiesz, że to jest twój koniec i brniesz w to, albo zaczynasz ratować siebie i wtedy musisz odejść - dodała była wokalistka grupy Brathanki.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Haliny Mlynkovej z partnerami: Łukaszem Nowickim, Leszkiem Wronką i Marcinem Kindlą