Halina Mlynkova od lat uchodzi za osobę, która dba o swoje życie prywatne i rzadko dzieli się szczegółami dotyczącymi rodziny. Tym razem jednak zrobiła wyjątek. Artystka ujawniła, że planuje, aby jej młodszy syn - 4-letni Leoś został ochrzczony.

Halina Mlynkova w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, że mimo zajętości związanych z pracą, to właśnie rodzina jest u niej zawsze na pierwszym miejscu. Jeden z jej synów jest już dorosły i prowadzi swoje życie, a drugi ma dopiero 4-latka.

Tak, stawiam rodzinę na pierwszym miejscu, ponieważ ona jest wspaniała i to jest cudowne. Jeden syn jest dorosły, więc radzi sobie sam i chciałabym, żeby sobie sam radził. Tak byłoby najlepiej, bo jest po prostu bardzo niezależny. A drugi, nasze maleństwo - jest absolutnie cudowne. Ja cały czas uważam, że to jest anioł, który po prostu przyfrunął do nas z nieba i nie zmienię zdania. Bardzo dobre dziecko. To napełnia nasz dom niesamowitą energią i takim ciepłem, więc staramy się z nim być jak najczęściej. Natomiast jak jest bardzo dużo pracy, to rzeczywiście nasza wspaniała rodzina, którą mamy, bardzo się zaangażowała i moja mama i nasza ciocia Halina - anioł rodziny, bardzo nam pomaga i wtedy one zostają. Leoś, jak ma tam do nich iść, to mówi, ja już się tak cieszę do cioci Halinki, albo ja już się tak cieszę do babci. Więc ma bardzo fajnie wypełniony ten czas i mamy z tyłu głowy duży spokój, że nie musimy się martwić - mówi nam Halina.