Stracił panowanie na prostej drodze. 18-letni pasażer zginął na miejscu!

Tragiczny wypadek samochodowy miał miejsce w powiecie szamotulskim, gdzie dachowanie pojazdu zakończyło się śmiercią i obrażeniami.

W zdarzeniu zginął 18-letni obywatel Ukrainy, a cztery inne osoby, również obywatele Ukrainy, trafiły do szpitala.

Kierowca był trzeźwy, ale stracił panowanie nad pojazdem.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 28 grudnia, w powiecie szamotulskim. Jak poinformowali druhowie z OSP Ostroróg, zgłoszenie wpłynęło tuż przed północą.

– O godzinie 23:57 zostaliśmy zadysponowani do wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego na drodze pomiędzy miejscowością Binino a miejscowością Bobulczyn – przekazali strażacy.

Na miejsce wysłano pięć naszych zastępów. Okazało się, że dachował tam samochód osobowy. W wyniku dachowania zginęła jedna osoba, a cztery kolejne trafiły do szpitala. Poszkodowani to obywatele Ukrainy. Akcja służb trwała ponad cztery godziny.

– Ze wstępnych ustaleń wynikało, iż 27-letni kierujący samochodem marki Audi, poruszając się prostym odcinkiem drogi, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, a następnie dachował – przekazała portalowi RadioZET.pl st. asp. Sandra Chuda, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

– Jeden z pasażerów, 18-latek mieszkający we Wronkach, zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń – dodała przedstawicielka szamotulskiej policji.

Funkcjonariusze, którzy pojawili się na miejscu, zabezpieczyli materiał dowodowy oraz przeprowadzili oględziny. Jak poinformowała st. asp. Chuda w rozmowie z Radiem Zet, kierowca był trzeźwy. Policjanci przeprowadzili badanie, które nie wykazało obecności alkoholu w jego organizmie. Pobrano również krew do dalszych badań.

W sprawie wszczęto prokuratorskie śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego wypadku.