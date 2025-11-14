Katarzyna Cichopek ruszyła z nowym biznesem. Linia premium dla najbogatszych

Katarzyna Cichopek od lat porusza się w świecie mediów z wyjątkową swobodą. Widzowie znają ją z pogodnego wizerunku i energii, które sprawiły, że stała się jedną z najbardziej lubianych gwiazd polskiego show-biznesu. Teraz postanowiła wykorzystać swoje doświadczenia z życia prywatnego i zawodowego, by wejść na rynek z nowym projektem. Harmony to linia probiotycznych środków czystości, która ma być odpowiedzią na potrzeby współczesnych domów.

Katarzyna Cichopek ruszyła z nowym biznesem

Inspiracją do stworzenia marki była codzienność, o której Cichopek mówi niezwykle szczerze - wczesne pobudki do pracy, jasne światła planu zdjęciowego, a potem powrót do domu, gdzie czeka zupełnie inna rzeczywistość. Aktorka podkreśla, że choć zawodowo funkcjonuje w pełnym blasku reflektorów, to właśnie zwykłe, domowe chwile mają dla niej największe znaczenie.

Być może znacie mnie z wieloletniej pracy w telewizji - wczesnych pobudek, jasnych planów filmowych i historii, z którymi wielu z nas dorastało. Najbardziej zapadają mi w pamięć nie światła, ale codzienne chwile, które wszyscy dzielimy w domu: przygotowywanie posiłków, sprzątanie po pracowitym dniu, odnajdywanie chwili spokoju między tym wszystkim. Dom, w którym czujemy troskę, zmienia nasze samopoczucie i sposób, w jaki dbamy o siebie nawzajem. Od dawna chciałam, aby sprzątanie było inne - skuteczne, ale delikatne w codziennym życiu, przemyślane i proste w stosowaniu. Zbyt często skuteczność wiązała się z użyciem agresywnych środków chemicznych i kompromisami w zakresie domowej pielęgnacji – a to nie wydawało mi się właściwe dla mojej przestrzeni. Dlatego zwróciłam się ku nauce i współtworzyłam Harmony - probiotyczne środki czyszczące stworzone z myślą o prawdziwym życiu. Te formuły nie kończą się na przetarciu. Po widocznym wyczyszczeniu probiotyki nadal działają w tle, pomagając utrzy - czytamy na oficjalnej stronie sklepu.

Cichopek przyznaje, że narzekała na to, iż skuteczność środków czystości często okupiona jest agresywną chemią, która nie sprzyja domowej atmosferze. Dlatego postawiła na coś, co w Polsce nadal brzmi innowacyjnie - formuły probiotyczne. Harmony nie tylko czyści powierzchnie, ale jak tłumaczy gwiazda działa również po zakończeniu sprzątania.

Marka ruszyła z pierwszą serią produktów, w tym preparatem uniwersalnym, środkiem do kuchni oraz płynem do łazienki. Wszystko utrzymane w minimalistycznej estetyce. Za "Premium płyn do mycia naczyń" trzeba zapłacić 85 złotych, z kolei "Uniwersalny środek czyszczący premium" kosztuje 89 złotych.

