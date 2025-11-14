Katarzyna Cichopek ruszyła z nowym biznesem. Linia premium dla najbogatszych

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-14 12:56

Katarzyna Cichopek znów zaskakuje! Gwiazda, którą miliony Polaków kojarzą z serialu "M jak miłość" oraz telewizją śniadaniową, właśnie ogłosiła start zupełnie nowego biznesu. Nie jest to jednak kolejna marka kosmetyczna czy linia ubrań, jak można by się spodziewać. Aktorka postawiła zacząć zarabiać na produktach do sprzątania.

Katarzyna Cichopek od lat porusza się w świecie mediów z wyjątkową swobodą. Widzowie znają ją z pogodnego wizerunku i energii, które sprawiły, że stała się jedną z najbardziej lubianych gwiazd polskiego show-biznesu. Teraz postanowiła wykorzystać swoje doświadczenia z życia prywatnego i zawodowego, by wejść na rynek z nowym projektem. Harmony to linia probiotycznych środków czystości, która ma być odpowiedzią na potrzeby współczesnych domów. 

Katarzyna Cichopek ruszyła z nowym biznesem

Inspiracją do stworzenia marki była codzienność, o której Cichopek mówi niezwykle szczerze - wczesne pobudki do pracy, jasne światła planu zdjęciowego, a potem powrót do domu, gdzie czeka zupełnie inna rzeczywistość. Aktorka podkreśla, że choć zawodowo funkcjonuje w pełnym blasku reflektorów, to właśnie zwykłe, domowe chwile mają dla niej największe znaczenie. 

Być może znacie mnie z wieloletniej pracy w telewizji - wczesnych pobudek, jasnych planów filmowych i historii, z którymi wielu z nas dorastało. Najbardziej zapadają mi w pamięć nie światła, ale codzienne chwile, które wszyscy dzielimy w domu: przygotowywanie posiłków, sprzątanie po pracowitym dniu, odnajdywanie chwili spokoju między tym wszystkim. Dom, w którym czujemy troskę, zmienia nasze samopoczucie i sposób, w jaki dbamy o siebie nawzajem. Od dawna chciałam, aby sprzątanie było inne - skuteczne, ale delikatne w codziennym życiu, przemyślane i proste w stosowaniu. Zbyt często skuteczność wiązała się z użyciem agresywnych środków chemicznych i kompromisami w zakresie domowej pielęgnacji – a to nie wydawało mi się właściwe dla mojej przestrzeni. Dlatego zwróciłam się ku nauce i współtworzyłam Harmony - probiotyczne środki czyszczące stworzone z myślą o prawdziwym życiu. Te formuły nie kończą się na przetarciu. Po widocznym wyczyszczeniu probiotyki nadal działają w tle, pomagając utrzy - czytamy na oficjalnej stronie sklepu.

Cichopek przyznaje, że narzekała na to, iż skuteczność środków czystości często okupiona jest agresywną chemią, która nie sprzyja domowej atmosferze. Dlatego postawiła na coś, co w Polsce nadal brzmi innowacyjnie - formuły probiotyczne. Harmony nie tylko czyści powierzchnie, ale jak tłumaczy gwiazda działa również po zakończeniu sprzątania. 

Marka ruszyła z pierwszą serią produktów, w tym preparatem uniwersalnym, środkiem do kuchni oraz płynem do łazienki. Wszystko utrzymane w minimalistycznej estetyce. Za "Premium płyn do mycia naczyń" trzeba zapłacić 85 złotych, z kolei "Uniwersalny środek czyszczący premium" kosztuje 89 złotych.

