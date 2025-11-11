Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie "tak" 25 października 2025 roku w eleganckim hotelu Urszulinie, który został zamknięty na tę wyjątkową uroczystość. Szczęście młodej pary celebrowała ponad setka gości, którym zapewniono pełną prywatność. Kasia prezentowała się jak z okładki!

Kreacja projektu Violi Piekut zrobiła furorę, choć była skromna. Nie dość, że sięgała do ziemi, to jeszcze miała długie rękawy. Nieco pazura dodały jej szerokie ramiona i głęboki dekolt. Były też pionowe falbanki i ładnie podkreślona talia. Maciej nie krył wzruszenia. Gdy ujrzał swoją przyszłą żonę w sukni ślubnej, stwierdził: "Jesteś aniołem". A Kasia nie wytrzymała i musiała otrzeć łzę.

Małżonkowie to wszystko pokazali w sieci. Kasia zdradziła, że miała jeszcze 3 inne ślubne kreacje. A co z Maciejem? 2 tygodnie po ślubie postanowił pochwalić się swoim wdziankiem. Cichopek to skomentowała.

Cichopek żoną Kurzajewskiego. Co to był za ślub!

Kurzajewski i Cichopek długo szykowali się do tego dnia i bardzo zależało im, aby wszystko było wprost idealnie. Na ślubie i weselu nie brakowało gwiazd. Listę otwierały znajome twarze z show-biznesu, mediów i polityki. Na przyjęciu bawili się Jacek Kurski z żoną, byli Agnieszka Hyży czy Marcin Mroczek - serialowy mąż Katarzyny dobrze znany z "M jak miłość". Na parkiecie wyróżniali się też tancerz Jan Kliment z żoną, którzy następnego ranka opuścili hotel z szerokimi uśmiechami. Zabawa musiała być przednia.

Profesjonalna obsługa zadbała o to, by sala weselna prezentowała się bardzo bogato. Wszędzie poustawiano białe kwiaty, były błyszczące ozdoby, fotobudka dla gości, wykwintne menu - roladki z jelenia w sosie śliwkowym, zupa borowikowa, carpaccio z polędwicy wołowej. Co ciekawe, wesele Cichopek i Kurzajewskiego trwało o godzinę dłużej! A to dzięki zmianie czasu z letniego na zimowy.

Kurzajewski pochwalił się strojem ślubnym

W dniu ślubu uwaga wszystkich, również pana młodego, była skierowana na Kasię Cichopek. To ona błyszczała, a jej fani podziwiali kolejne suknie, które prezentowała podczas wesela. Wystąpiła też w eleganckich spodniach. A co z jej mężem?

Maciej Kurzajewski dopiero dwa tygodnie później pokazał się w pełnej krasie. Na swoim profilu na Instagramie pokazał kilka zdjęć i napisał:

Czasem jedna rzecz potrafi sprawić, że czujesz się pewnie, elegancko i po prostu... sobą. Dobry garnitur to nie tylko ubranie – to emocje, wspomnienia i styl, który zostaje na lata. Podczas najważniejszych chwil w życiu, takich jak ta, warto było mieć na sobie coś wyjątkowego. (...) klasyka, która dodaje blasku każdej chwili. (...) dziękuję, to był świetny wybór!

Młoda żona nie mogła tego nie skomentować. Napisała:

Mój Mąż.

I dodała emotki z serduszkami. Miłość kwitnie!

Agnieszka Hyży wyjawiła prawdę o ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Były zakazy!