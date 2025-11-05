Ślub Macieja Kurzajewskiego i Kasi Cichopek, który odbył się pod koniec października, już nazwano zaślubinami roku! Zabawa była przednia, znani goście dopisali, panna młoda wyglądała jak marzenia (pokazała się w aż 4 wdziankach - 3 sukienkach i w szerokich, białych spodniach z gorsetem), otoczenie zachwycało - wewnątrz luksusem, na zewnątrz przyrodą...

I uroczystość cywilna, i wesele odbyły się w tym samym eleganckim hotelu, więc młoda para oraz weselnicy natychmiast po ceremonii, która podobno była bardzo wzruszająca, mogli zacząć bawić się na całego.

Wspaniałe wesele. Jest jedno "ale"

Gościom zaserwowano same pyszności, stoły przepięknie ozdobiono białymi kwiatami i błyszczącymi detalami, a także zapewniono dodatkowe atrakcje, m.in. kręcącą się fotobudkę. Wydaje się, że wydarzenie było spełnieniem marzeń Cichopek i Kurzajewskiego i zostało dopięte na ostatni guzik. Nawet jeśli tak faktycznie było, to jednak nie wszystko było tak idealne, jak może się wydawać.

Na ślubie i weselu zabrakło bowiem bardzo ważnej osoby - starszego syna Macieja Kurzajewskiego i jego rodziny.

Na ślubie nie było starszego syna Kurzajewskiego

Franciszek, starszy syn dziennikarza, nie pojawił się na ślubie, choć, jak donosi Plotek, miał dostać zaproszenie. Nie było go także na wieczorze kawalerskim. Odrzucone zaproszenie na ślub i wesele ojca to jeszcze nie koniec rodzinnej afery!

Według Plotka starszy z synów Kurzajewskiego w ramach rewanżu miał nie otrzymać zaproszenia na wyjazd do Nowego Jorku, gdzie Kurzajewski razem z młodszym synem pobiegli w maratonie, podtrzymując tym samym rodzinne biegowe tradycje. Synowie Kurzajewskiego i Smaszcz biegli w słynnych nowojorskich zawodach np. w 2017 r.

Warto przypomnieć, że Franciszek po ślubie zmienił nazwisko, rezygnując z nazwiska ojca.

Starszy syn Smaszcz i Kurzajewskiego zmienił nazwisko już dawno i ma to związek z tym, że chciał się odciąć od rodziny- tłumaczył informator Plotka w 2022 r.

Jednak później mężczyzna, który sam jest już ojcem, pozował do zdjęć ze swoim tatą oraz córeczką.

Agnieszka Hyży wyjawiła prawdę o ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Były zakazy!