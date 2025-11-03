Kurzajewski z synem na mecie maratonu w Nowym Jorku. Cichopek nie kryła emocji

Maciej Kurzajewski i jego syn Julian wystartowali w nowojorskim maratonie, spełniając wspólne sportowe marzenie. Na mecie odebrali medale i pozowali razem, promieniejąc dumą.

Katarzyna Cichopek z wielkimi emocjami kibicowała mężowi i jego synowi. W relacji na Instagramie napisała: „Maciek! Julek! Gratulacje!!! Brawo! Totalny wzrusz!!!”

Choć para dopiero co wzięła ślub, ich podróż poślubna nie była typowa – zamiast relaksu wybrali emocje, wysiłek i wspólne chwile w w Nowym Jorku.

Maciej Kurzajewski wystartował w Maratonie Nowojorskim

Maciej Kurzajewski od lat znany jest z zamiłowania do sportu. Tym razem zrealizował jedno z marzeń – przebiegł maraton w Nowym Jorku, i to ramię w ramię z własnym synem. Ojciec i syn stanęli na starcie w niebieskich koszulkach z napisem Father & Son – New York City Marathon 2025, a na mecie pozowali z medalami, promieniując dumą i szczęściem. W swoim poście na Instagramie dziennikarz nie krył emocji:

Maraton Nowojorski w najlepszym towarzystwie! Julek, jestem z Ciebie dumny! Taki Syn to największe szczęście! Wielkie dzięki za wspaniały bieg!

Kasia Cichopek kibicowała z całego serca

Katarzyna Cichopek, świeżo upieczona żona Kurzajewskiego, przez cały bieg dopingowała ukochanego i jego syna. Na relacjach w mediach społecznościowych widać, jak z uśmiechem i łzami w oczach kibicuje im zza barierek. "Maciek! Julek! Gratulacje!!! Brawo! Totalny wzrusz!!!" – napisała w relacji na Instagramie, nie kryjąc dumy i emocji. Na zdjęciach z trasy widać, jak Maciej biegnie z szerokim uśmiechem i telefonem w dłoni, uwieczniając moment spotkania z Kasią.

Nowożeńcy w Nowym Jorku

Choć para dopiero co powiedziała sobie „tak”, ich pierwsza wspólna podróż po ślubie nie przypomina tradycyjnego miesiąca miodowego. Zamiast romantycznego odpoczynku – była adrenalina, emocje i ogromny ładunek pozytywnej energii. Przed biegiem nowożeńcy znaleźli też chwilę, by nacieszyć się atmosferą miasta – spacerowali po ulicach Nowego Jorku, odwiedzili Times Square i cieszyli się swoją obecnością z dala od kamer i planów zdjęciowych.

To był dzień pełen emocji – nie tylko dla Macieja i Juliana Kurzajewskich, ale także dla Katarzyny Cichopek, która z boku, z sercem na dłoni, kibicowała swoim najbliższym.

