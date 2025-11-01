Pierwsze dramaty Kurzajewskich. Ich plany popsuła pogoda. Co ciekawe, w Nowym Jorku nie są sami

Jak zdradziła Katarzyna Cichopek w relacji na Instagramie, Nowy Jork w czasie, kiedy mieli się w nim zjawić, zmagał się z potężną ulewą. Lotnisko JFK zostało czasowo zamknięte, a pasażerowie zmuszeni byli lądować na innych. Aktorka nie ukrywała, że sytuacja była stresująca, ale – jak przystało na optymistkę – potraktowała wszystko z uśmiechem.

Kochani, jesteśmy! Dotarliśmy do Nowego Jorku z małymi przygodami. Wczoraj nie wylądowaliśmy na JFK, tylko w Baltimore, ponieważ lotnisko zostało zamknięte ze względu na fatalne warunki pogodowe. Wczoraj zalało Nowy Jork, strasznie wiało, ale nam to nie przeszkadza. Najważniejsze, że już nie pada

– relacjonowała Katarzyna Cichopek.

Ostatecznie młoda para dotarła do hotelu o trzeciej nad ranem czasu lokalnego. Choć podróż okazała się dłuższa i bardziej męcząca, oboje zachowali świetne humory.

Państwo Kurzajewscy podbijają Nowy Jork

Katarzyna Cichopek z entuzjazmem dokumentuje każdą chwilę z wyjazdu. Na jej Instagramie pojawiły się już pierwsze zdjęcia i nagrania z nowojorskich ulic. Zakochani spacerują po mieście, próbują lokalnej kuchni i cieszą się swoim towarzystwem. Co ciekawe, w Nowym Jorku nie są sami. Parze towarzyszy syn prezentera - Julian. To z nim Maciej Kurzajewski wystartuje w maratonie.

To jednak dopiero początek ich przygód. Jak udało nam się ustalić, jakiś czas po nowojorskim maratonie, w którym wystartuje Kurzajewski, ma się odbyć właściwa podróż poślubna. Ponoć zakochani planują udać się do Ameryki Południowej — a dokładnie do Argentyny.

Sekrety ślubu i kulisy wesela

Agnieszka Hyży, która była jednym z gości na ślubie pary, zdradziła niedawno, że uroczystość miała bardzo intymny charakter. Jak przyznała, goście otrzymali od młodej pary specjalną prośbę — by nie publikować w mediach społecznościowych żadnych zdjęć ani nagrań z ceremonii. Cichopek i Kurzajewski chcieli zachować ten moment tylko dla siebie i najbliższych.

Teraz jednak – już jako świeżo upieczeni małżonkowie – dzielą się szczęściem z fanami i pokazują, że nie straszna im żadna burza.

Przygoda goni przygodę!

– dodała z uśmiechem Kasia, sugerując, że Nowy Jork to dopiero początek ich wspólnego, ekscytującego życia.

Z niecierpliwością czekamy na ciąg dalszy przygód "Kurzopków" w Ameryce?

Kasia Cichopek już po ślubie. Wyglądała przepięknie!